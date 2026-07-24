El Mundial 2026 bate récords en YouTube con más de 200.000 millones de visualizaciones

La final, disputada el pasado 19 de julio, en la que España se impuso a Argentina por 1-0 consolidó este éxito con cifras históricas: más de 21 millones de espectadores promedio por minuto en más de 40 mercados, con un pico de más de 27 millones de espectadores simultáneos, informó este viernes la plataforma de emisión en línea.

El impacto también se reflejó en los canales digitales de la FIFA y su canal de YouTube superó los 4.000 millones de visualizaciones, ganó 7,5 millones de suscriptores y rebasó los 34 millones de seguidores, según el comunicado.

Los creadores de contenido también impulsaron el alcance del torneo, ya que sus publicaciones superaron los 2.500 millones de visualizaciones y la primera YouTube FIFA Creator Cup tuvo más de 10 millones de visualizaciones en directo.

Con estos resultados, el Mundial 2026 se consolidó como la edición más digital e interactiva de la historia.

El Mundial de fútbol 2026 se disputó en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio y concluyó con el segundo título para España, después del logrado en Sudáfrica 2010.