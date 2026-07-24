EE.UU. encadena trece noches de ataques en Irán, mientras el petróleo supera los US$ 100

Las hostilidades entre Teherán y Washington, que se reanudaron el 7 de julio, hacen temer un bloqueo prolongado de las exportaciones de hidrocarburos. El estratégico estrecho de Ormuz está bloqueado por Irán y los rebeldes hutíes anunciaron un bloqueo contra los buques de Arabia Saudita, el principal exportador mundial de crudo.

Los precios retrocedieron ligeramente el viernes al inicio de las operaciones asiáticas: sin embargo, el barril de Brent del mar del Norte (-0,6%), referente mundial, sigue en torno al nivel de 100 dólares que alcanzó el día anterior por primera vez desde mayo.

Entre jueves y viernes, el ejército estadounidense anunció que lanzó una nueva serie de ataques contra objetivos militares en la república islámica, su “13 noche consecutiva” de bombardeos.

Los medios estatales iraníes informaron de explosiones en el sur del país y en la isla de Qeshm, cerca de Ormuz.

Ante las amenazas a la navegación en la región, el presidente Donald Trump afirmó el jueves por la noche que los fondos iraníes congelados en Estados Unidos se utilizarán a partir de ahora para reembolsar los daños sufridos por los buques afectados en el Golfo.

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“De ahora en adelante, cualquier y todo daño causado a barcos, cargamentos o cualquier cosa relacionada con ello será pagado con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su posesión y controla”, aseguró el mandatario republicano en su plataforma Truth Social, sin dar más detalles sobre el mecanismo previsto.

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“Fuera de control”

La situación en Oriente Medio está “fuera de control” y “al borde de lo inimaginable”, alertó el secretario general de la ONU, António Guterres, durante una reunión del Consejo de Seguridad.

Por su parte, el ejército iraní juró que continuará con sus “represalias” mientras los ataques estadounidenses “persistan”.

Kuwait informó el jueves por la noche que enfrentaba ataques con misiles y drones iraníes, después de que sonaran las sirenas de alerta, mientras el ejército jordano reportó que en las últimas 24 horas se lanzaron diez misiles y drones hacia el reino, de los cuales nueve fueron interceptados.

Ante esas represalias y las hostilidades en toda la región, Trump amenazó a Irán y a los hutíes con un “gran castigo militar”.

Los medios iraníes informaron el jueves por la mañana de dos ataques en Bushehr, ciudad donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país, y en Shalamcheh, cerca de un puesto fronterizo con Irak, donde murieron dos personas.

Se han reportado otros bombardeos en ciudades costeras y una agencia iraní informó por la noche de un ataque con misiles estadounidenses contra Qeshm.

El canciller iraní, Abás Araqchi, denunció una actitud “irracional” por parte de Estados Unidos.

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Ataques de los hutíes

La disputa entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, desencadenó la reanudación de las hostilidades.

La República Islámica quiere imponer tarifas de paso en el estrecho y solo autoriza una ruta, a lo largo de sus costas, amenazando con atacar a cualquier barco que incumpla esta norma.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el jueves haber detenido a tres petroleros que intentaban atravesarlo.

En respuesta, Estados Unidos impone un bloqueo marítimo a Irán. El Comando Militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) precisó el jueves que, durante los últimos nueve días, sus fuerzas han “desviado 12 buques comerciales e inmovilizado uno”, para impedirles “ingresar o salir de los puertos iraníes”.

Al otro lado de la península arábiga, en el mar Rojo, los hutíes, apoyados por Irán, reivindicaron el jueves ataques contra dos petroleros saudíes.

Los rebeldes representan una amenaza para la navegación por el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta esas aguas con el Golfo de Adén y cuya importancia ha aumentado como vía alterna a Ormuz.

Tras anunciar el lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, habían amenazado con atacar a los buques que intentaran abrirse paso.

Una fuente oficial saudita confirmó que un buque perteneciente a una empresa de ese país había sido “blanco de un ataque”, lo que provocó un incendio, según la agencia oficial SPA.