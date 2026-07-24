Klopp, Zidane... el triunfo de España agita el avispero en los banquillos top europeos

Eliminaciones inesperadas, finales de ciclo y proyectos cuestionados han provocado una oleada de cambios de seleccionador, varias federaciones nacionales buscan iniciar una nueva etapa con el objetivo de llegar reforzadas a la Eurocopa de 2028 y al Mundial de 2030.

El relevo más esperado es el de Francia. Didier Deschamps ya había anunciado que dejaría el cargo tras el Mundial y la Federación Francesa ha confirmado oficialmente que presentará el próximo martes 28 de julio a su sucesor, que todo apunta que será el ex futbolista francés Zinedine Zidane.

El ex entrenador del Real Madrid, de 54 años, regresa al primer nivel después de casi cinco temporadas alejado de los banquillos, desde su salida del club blanco en 2021. Zidane llega respaldado por una trayectoria que lo sitúa entre los técnicos más exitosos del fútbol europeo: conquistó tres Ligas de Campeones consecutivas con el Real Madrid, además de dos Ligas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de España, en una etapa en la que demostró una notable capacidad para gestionar vestuarios repletos de estrellas y sostener la exigencia competitiva en los grandes escenarios.

Su figura, además, tiene un peso simbólico en Francia, donde sigue siendo un referente absoluto por su condición de campeón del mundo en 1998 y de Europa en 2000 como jugador, con 108 internacionalidades y una influencia que trasciende lo deportivo. El nuevo seleccionador heredará un equipo que cayó ante España en semifinales del Mundial y pondrá fin a una etapa de catorce años en la que Deschamps conquistó el Mundial de 2018 y alcanzó otra final mundialista en 2022.

Alemania también ha optado por un cambio de rumbo tras su temprana eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial ante Paraguay. Julian Nagelsmann dejó el cargo y la Federación Alemana apostará por Jürgen Klopp, que ha sido presentado este viernes, para liderar un nuevo proyecto con la mirada puesta en la Eurocopa de 2028.

El técnico de Stuttgart, uno de los entrenadores más influyentes del fútbol europeo en la última década, llega avalado por una trayectoria marcada por su capacidad para reconstruir equipos, imponer una identidad reconocible y conectar con vestuarios de máxima exigencia.

Klopp, que hizo campeón al Borussia Dortmund en la Bundesliga y llevó al Liverpool a conquistar la Liga de Campeones y la Premier League, es visto en Alemania como el perfil ideal para reactivar a una selección que busca recuperar intensidad, liderazgo y competitividad tras varios torneos por debajo de las expectativas.

Portugal fue otra de las selecciones que reaccionó tras caer ante España en los octavos de final del Mundial. Roberto Martínez abandonó el puesto y cerró ciclo.

Su relevo es Jorge Jesus, de 71 años, un técnico de larga trayectoria en el fútbol luso y con experiencia en clubes de primer nivel como Benfica, Sporting de Portugal o Flamengo, además de su reciente etapa en el Al Nassr, donde coincidió con Cristiano Ronaldo.

Su llegada supone una apuesta por un entrenador de carácter, acostumbrado a trabajar bajo presión y con una fuerte personalidad en el manejo del vestuario, dos rasgos que la federación considera útiles para una selección que sigue teniendo una de las plantillas más talentosas de Europa.

Jorge Jesus afronta además el reto de ordenar una generación en la que conviven futbolistas consolidados y jóvenes con gran proyección. La relación con Cristiano, todavía una figura central en el ecosistema de la selección, será uno de los grandes focos de atención en esta nueva etapa, marcada por la exigencia de encontrar equilibrio entre experiencia, renovación y resultados inmediatos.

El caso más complejo es el de Italia. La 'Azzurra' continúa sin seleccionador después de la dimisión de Gennaro Gattuso, consecuencia del tercer fracaso consecutivo al quedarse fuera del Mundial.

La nueva dirección deportiva encabezada por Paolo Maldini trabaja en la reconstrucción del proyecto y reconoce que ha mantenido contactos con Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. Este viernes se conoció que Guardiola declinó la oferta y Ancelotti, salvo giro inesperado, seguirá al frente de Brasil. Roberto Mancini, Andrea Pirlo y Antonio Conte completan la lista de candidatos para hacerse con un banquillo que sigue vacante.

Precisamente Brasil es una de las grandes selecciones que, pese a los rumores, apunta a mantener la estabilidad. Carlo Ancelotti fue sondeado por la Federación Italiana, pero su intención, en principio, es seguir al frente de la 'Canarinha' para liderar el nuevo ciclo tras el Mundial.

Bélgica tampoco mantuvo la continuidad. Rudi García anunció su salida tras la eliminación frente a la selección española en los cuartos de final del Mundial y la Federación Belga trabaja ya en la elección de un nuevo seleccionador para liderar la renovación generacional del equipo. El elegido es el entrenador neerlandés Mark van Bommel, aunque su llegada todavía no ha sido oficializada.

En Inglaterra y Argentina la situación es distinta. Thomas Tuchel mantiene el respaldo de la Federación Inglesa pese a las dudas surgidas durante el Mundial, mientras que Lionel Scaloni ha abierto la puerta a abandonar la selección argentina al término del año, aunque por el momento no existe una decisión definitiva ni un sustituto designado.

Mientras Luis de la Fuente sale reforzado por la conquista del segundo Mundial de la historia de España, el éxito de la selección española ha acelerado el fin de numerosos ciclos entre las grandes potencias del fútbol internacional. La fotografía que deja el torneo refleja un panorama de reconstrucción a nivel mundial, con varios de los banquillos más prestigiosos de Europa inmersos en una renovación que marcará el próximo ciclo de las selecciones.