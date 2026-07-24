La segunda camiseta del Barça, un homenaje en negro y púrpura a Kobe Bryant

Es el segundo año de colaboración entre ambos, lo que consolida "una alianza estratégica que sigue profundizando en unos valores compartidos de competitividad, ambición y excelencia", según el club catalán.

La segunda camiseta se inspira en el universo estético de la marca de la leyenda de la NBA. Combina el negro como base principal con un degradado progresivo hacia el púrpura en la parte inferior de la camiseta, un color estrechamente vinculado a la trayectoria deportiva de Kobe Bryant.

Además la zamarra tiene detalles dorados que evocan "la búsqueda constante de los grandes retos y de los títulos", mientras que ofrece distintos elementos gráficos que incorporan referencias sutiles a la identidad de la marca Kobe Bryant.

Entre los detalles más destacados se muestra un estampado inspirado en la textura de la piel de serpiente, un escudo del FC Barcelona con acabado iridiscente, el logotipo de Kobe en el pecho y una cita de Kobe Bryant oculta en el interior del cuello: "Leave the game better than you found it" (Deja el juego mejor de como lo encontraste), un mensaje que resume una forma de entender el deporte basada en el compromiso, la superación y el legado.

Los futbolistas protagonistas de la campaña promocional son Aïcha Cámara, Alejandro Balde, Claudia Pina, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Gavi, Kika, Marc Bernal, Patri Guijarro y Pedri. La camiseta esta disponible desde este mismo viernes a un precio entre 195 y 129 euros, según las diferentes versiones.