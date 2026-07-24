Mark van Bommel, nuevo seleccionador de Bélgica tras el adiós de Rudi García

"Es un gran honor convertirme en seleccionador de Bélgica. Quiero agradecer a la RFBA por su confianza en mí. Bélgica tiene jugadores destacados y un enorme potencial. Junto a mi equipo técnico, queremos construir una selección disciplinada, ambiciosa y valiente para competir con los mejores", declaró el técnico a la Federación.

Van Bommel, de 49 años, tiene experiencia como entrenador en equipos como el PSV Eindhoven, el Wolfsburgo o el Royal Antwerp, con quien ganó la liga, la copa y la supercopa belgas en 2023. Como jugador, formó parte de algunos de los grandes equipos de Europa, incluyendo el Barcelona y el Bayern de Múnich, además de 79 apariciones con el equipo nacional de los Países Bajos.

"El éxito nunca está garantizado, pero sí el trabajo duro, la honestidad y el compromiso. Daremos todo para ayudar a este equipo a mejorar cada día y hacer que la gente belga se sienta orgullosa. Tengo ganas de conocer a los jugadores, el 'staff' y los aficionados, y empezar este nuevo capítulo juntos", añadió.

Vincent Mannaert, director deportivo de la RBFA, manifestó su alegría por la incorporación: "Están muy motivados y son ambiciosos, y estoy convencido de que, con su experiencia internacional como entrenadores y jugadores, nos ayudarán a mejorar, conseguir resultados y alcanzar su máximo potencial".

Van Bommel sustituye a Rudi García, que abandonó el cargo el pasado 20 de julio tras 18 meses al frente de la selección belga, después de caer eliminado en cuartos de final contra España. Bajo su batuta, Bélgica había jugado 20 partidos, con 12 victorias, seis empates y sólo dos derrotas gracias a 60 goles a favor y 20 en contra.

"Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones y entre los ocho mejores equipos del mundo (...) y le deseo todo el éxito en su transición generacional que me enorgullece haber ayudado a empezar", señaló García entonces en un comunicado.