Atlético Bucaramanga soprende a un renovado Millonarios en el inicio de liga colombiana

El equipo dirigido por Pablo Peirano se llevó los tres puntos gracias a un gol de Emerson Batalla en el minuto 88, cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, para amargar el estreno liguero de Millonarios ante su afición.

El conjunto capitalino, que afronta una nueva etapa tras la salida del histórico delantero Radamel Falcao García, dominó varios pasajes del compromiso y generó las opciones más claras, pero se encontró con una sólida actuación del portero uruguayo Christopher Fiermarín antes de sucumbir en los minutos finales.

Más temprano, el Independiente Medellín comenzó con éxito el ciclo del entrenador Luis Amaranto Perea al imponerse por 3-2 al Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot, en uno de los estrenos más esperados del campeonato.

La primera fecha había comenzado el viernes con la victoria por 1-0 de Llaneros sobre Deportivo Pereira y el triunfo 2-0 del Deportivo Cali frente a Jaguares. Entretanto, el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional fue aplazado, por lo que el debut oficial del técnico Lucas González al frente del conjunto verdolaga deberá esperar.

La jornada sabatina concluirá con el partido entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, vigente campeón del torneo Apertura, que iniciará la defensa de su título en una de las plazas más difíciles del fútbol colombiano.

La primera fecha se completará el domingo con el estreno del América de Cali, que visitará al Internacional de Bogotá, mientras que Independiente Santa Fe enfrentará a domicilio a Águilas Doradas.

La programación dominical también incluye los encuentros entre Alianza FC y Fortaleza CEIF, y Once Caldas frente al Cúcuta Deportivo.