El Bayern Múnich no baraja la posibilidad de que Olise deje el club

"Para nosotros eso ni siquiera es un tema. Nos alegrará que Michael vuelva, cuando se reincorpore. Pero ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones", dijo Freund al término de un partido amistoso disputado por el Bayern Múnich en su pretemporada, según recogió la radiotelevisión pública de Baviera BR24.

Dicho partido terminó con derrota del equipo muniqués por 2-1 ante el Wehen Wiesbaden, de la tercera división alemana.

Tras el duelo, Freund fue preguntado sobre un eventual cambio de club del jugador francés, circunstancia que aprovechó el directivo del Bayern Múnich para negar el interés de la entidad más laureada del fútbol germano.

Olise no jugó el partido preparatorio contra el club de Wiesbaden pues disfruta de unas vacaciones tras haber disputado el Mundial, competición en la que Francia cayó eliminada tras ser derrotada por España, que ganó en semifinales a 'les Bleus' por 2-0 antes de proclamarse campeona del mundo por segunda vez e su historia.