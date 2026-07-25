El Cuenca apuesta por su exdelantero argentino Daniel Neculman para reemplazar a Célico

Guayaquil (Ecuador), 25 jul (EFE).- El Deportivo Cuenca anunció este sábado la contratación del argentino Daniel Neculman, exjugador del club, como nuevo entrenador en sustitución de su compatriota Jorge Célico, quien dejó el cargo de mutuo acuerdo con la directiva tras la mala racha de resultados en el campeonato ecuatoriano.