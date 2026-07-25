Messi queda exento del 'All-Star' de la MLS por la disputa del Mundial

El 'All-Star', que enfrenta a los mejores jugadores de la MLS y de la LigaMX, se disputará el próximo miércoles en Charlotte (Carolina del Norte).

Messi -junto a su entonces compañero Jordi Alba- fue sancionado el año pasado con un partido de suspensión por saltarse el 'All-Star' en un culebrón que enfrentó a la liga con el club. Ambos venían de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA con el Inter Miami.

En su comunicado, La MLS explicó que, antes de iniciar la presente temporada, se acordó que los jugadores que terminasen su participación en el Mundial podían negociar con sus clubes el descanso y el calendario adecuados para su reincorporación.

Tanto Messi como De Paul viajaron a Argentina al concluir la Copa del Mundo y este sábado se perderán su segundo partido con el Inter Miami en la MLS, contra el Montreal. El club no ha informado cuándo espera que se reincorporen.

"En consonancia con ese acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el MLS 'All-Star' Game 2026", informó la MLS.