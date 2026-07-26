De la Fuente, con los afectados por incendios en España: "Es un orgullo y una obligación"

"Es una obligación de todos ayudar y animarles en estos trágicos momentos", dijo el técnico en declaraciones a la televisión pública española (RTVE), al tiempo que incidió en que es fundamental "intentar hacer felices a estas personas, a estar cercanos, que sientan el apoyo, la cercanía, insisto, de toda España".

El seleccionador, que se proclamó campeón del mundo con España el pasado 19 de julio al ganar a Argentina en la final del Mundial, insistió en que su forma de ayudar es "siendo participes de su dolor para que estén algo más tranquilos y animados".

"Lo que uno pretende es intentar hacer feliz, alegrar, aunque sea unas horas, a la gente que lo esta pasando tan mal", explicó, antes de añadir que "es un orgullo estar aquí". "Nos hace más humanos, es el momento de darle la mayor importancia" a las vidas humanas, agregó.

"Toda España está pendiente de ellos, tienen el apoyo de todos el país, el mismo que nosotros jugando al futbol, es el mismo", puso de relieve.

De la Fuente también se refirió a la labor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha puesto a disposición de los afectados su residencia oficial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para alojar a familias vulnerables desalojadas.

"Hemos disfrutado de un rato agradable muy cariñoso con familias y niños, intenando ayudar en lo que se pueda", añadió.

Más de 116.000 personas permanecen evacuadas o confinadas hasta el momento en España por el rosario de fuegos declarados en varias regiones. La gran mayoría, unas 100.000, corresponden a Madrid y Ávila, en tanto que otras 16.000 fueron desalojadas en la provincia de Castellón (este).

La situación sigue siendo dramática en el centro del país, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional en tres provincias contiguas (Madrid, Ávila y Toledo) y desplegó gran cantidad de efectivos y medios mecanizados terrestres y aéreos entre el Ejército, las fuerzas de seguridad y Protección Civil, a los que se unen los equipos y recursos de las regiones y la ayuda internacional.