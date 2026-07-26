El colombiano Juan Valencia marca el gol del triunfo del Necaxa sobre el Monterrey

El otro gol del local lo hizo el argentino Julián Carranza; por Monterrey anotó su compatriota Lucas Ocampos, de penalti.

Necaxa se hizo con el mando de las acciones gracias a la expulsión al minuto 19 del colombiano Stefan Medina por una plancha sobre un elemento local.

Gracias a la superioridad numérica, el equipo del entrenador uruguayo Martín Varini metió al visitante contra su arco.

Disparos de colombiano Juan Pablo Torres y de Daniel Leyva pusieron en peligro el cero en la portería de Rayados, pero el guardameta Luis Cárdenas detuvo con par de atajadas.

Al 37, el argentino Julián Carranza recibió sin marca un balón a la altura del punto penal, pero su disparo salió a la humanidad de Cárdenas.

La segunda parte arrancó con la misma tendencia. En el 47 Miguel Rodríguez llegó a fondo por derecha, centró a la entrada de Carranza, quien remató desviado.

La insistencia local dio frutos al 54, en un tiro de esquina que cobró el argentino Lorenzo Faravelli y remató Carranza para el 1-0.

Monterrey encontró el empate 1-1 gracias a un penalti, que ejecutó Lucas Ocampos, por una mano dentro del área.

Parecía que la igualada se consumaba, pero sobre el minuto 90 Juan Valencia, recién ingresado remató dentro del área un centro desde la derecha que nadie atinó a despejar para marcar el 2-1.

Más tarde, la segunda fecha concluirá con el partido entre el Pachuca, en el que juega el venezolano Salomón Rondón, y Querétaro.