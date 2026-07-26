El italiano Joao Pedro arrasa con 3 premios en la ceremonia del balón de oro de la Liga Mx

Pedro, quien se recupera de una grave lesión de rodilla, fue premiado como el mejor futbolista de los últimos 12 meses, a lo que sumó los trofeos como el mejor delantero y el goleador absoluto.

La española Irene Guerrero, campeona de liga y de la Concacaf con el América, fue elegida como la futbolista del año, gracias a su liderazgo con las azulcremas de su compatriota Ángel Villacampa, nombrado como entrenador del año en la liga femenina.

Cruz Azul, que derrotó hoy a Toluca en el partido por el título campeón de campeones, fue elegido como equipo del año, luego de ganar a los Pumas UNAM la final del torneo Apertura.

- Ganadores del balón de oro del fútbol mexicano:

Mejor portero: Nahuel Guzmán (ARG-Tigres UANL).

Mejor lateral: Bryan González (Guadalajara)

Mejor medio defensivo: Marcel Ruiz (Toluca).

Mejor medio ofensivo: Nicolás Castro (ARG-Toluca).

Mejor delantero: Joao Pedro (ITA-San Luis).

Mejor entrenador: Antonio Mohamed (ARG-Toluca).

Mejor novato: Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Mejor portera: Esthefanny Barreras (Pachuca).

Jugadora del año: Irene Guerrero (ESP-América).

Jugador del año: Joao Pedro (ITA-San Luis).

Goleadora del año: Charlyn Corral (Pachuca).

Goleador del año: Joao Pedro (ITA-San Luis).

Mejor gol del año: Efraín Álvarez (Guadalajara).

Mejor entrenador. Liga femenina: Ángel Villacampa (ESP-América).

Mejor jugador. Liga Expansión: Gerardo Ruiz (Jaiba Brava).