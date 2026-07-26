Video: Gabriel Ávalos arrancó el Clausura con un gol para Independiente

Ávalos abrió el camino del triunfo a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando conectó de cabeza un preciso centro de Santiago Montiel, dejando sin reacción al arquero Fernando Muslera. Apenas siete minutos más tarde, el propio Montiel sentenció el encuentro con el 2-0 definitivo.

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Otra de las figuras del conjunto de Avellaneda fue el arquero Rodrigo Rey, quien sostuvo la ventaja al contener un penal ejecutado por Guido Carrillo cuando el marcador todavía favorecía por la mínima al Rojo.

El atacante paraguayo, que viene de consagrarse como máximo goleador del Torneo Apertura 2026 con 12 tantos, inició así una nueva campaña ratificando el gran momento que atraviesa en el fútbol argentino.

Así fue el gol de Gabriel Ávalos