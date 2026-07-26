Joe Gómez se lesiona en la victoria del Liverpool ante el Sunderland en el debut de Iraola

"La peor noticia ha sido la lesión de Joe. Estábamos contentos porque habíamos completado todos los entreanmientos sin perder a ningún jugador. Por desgracia para nosotros, enseguida perdimos a Joe ", dijo Iraola en declaraciones recogidas en la web del club.

Gomez, de 29 años, tuvo que abandonar el terreno de juego antes de cumplirse los primeros 10 minutos del encuentro disputado en el Geodis Park de Nashville, en el que marcaron para el Liverpool Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas.

"Hay muchas cosas que corregir, obviamente; es el primer día. Se notaba la pesadez en las piernas" y "nos faltó algo de frescura, pero esto nos servirá de buen punto de partida para mejorar aspectos", añadió Iraola, que reemplaza al neerlandés Arne Slot en el banquillo del Liverpool.

El técnico español añadió que es posible que el central francés Jeremy Jacquet , lesionado en el hombro antes de su fichaje veraniego por el Liverpool, participe en la pretemporada: "Probablemente juegue el último partido de esta gira por Estados Unidos y tendrá tiempo para sumar minutos", agregó.

El Liverpool tiene previsto disputar amistosos frente al Leeds, Wrexham, Mónaco y Como antes de jugar su primer encuentro de la temporada de la Premier League a domicilio contra el Newcastle, el 23 de agosto.