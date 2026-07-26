La U de Chile gana e iguala en puntos a la Católica y ambos persiguen al líder Colo Colo

El equipo del técnico argentino Fernando Gago ganó con goles de Eduardo Vargas y Agustín Arce, en su visita al equipo itálico, y sacó provecho del empate de los Cruzados 3-3, el sábado, ante la Serena.

Los azules alcanzaron a la Católica como escolta, pero se ubican terceros en la tabla, con un triunfo menos en la fecha 16.

En la banca de los itálicos, por su parte, se estrenó el entrenador argentino Patricio Graff, quien regresó a dirigir a Chile desde España donde se encontraba como entrenador asistente en el Deportivo Alavés.

Colo Colo abrió la jornada el viernes con una victoria por 3-1, de local en el estadio Monumental, ante Deportes Limache para sumar 39 puntos y mantenerse en la cima de la clasificación.

El club albo, que anunció hace dos días la contratación del portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha', es líder desde la sexta jornada disputada en marzo pasado, y solo abandonó el puesto transitoriamente en la décima fecha.

El Cacique, que no disputa competiciones internacionales, espera el arribo a Santiago, el próximo martes, del guardameta africano que fue figura en el Mundial 2026.

Ambos clubes universitarios están en la pelea por disputarle a Colo Colo el título chileno, pero Católica tiene abierto también el frente continental con la lucha en los octavos de final de la Copa Libertadores, en agosto próximo, ante el argentino Estudiantes de La Plata.