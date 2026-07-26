Video: El gol de Hugo Quintana en el triunfo de Independiente del Valle de Ecuador

El exjugador de Olimpia aportó un tanto clave para que el equipo dirigido por Javier Gandolfi sumara tres valiosos puntos y se mantuviera en la lucha por los primeros puestos de la LigaPro.

Lea más: Video: Gabriel Ávalos arrancó el Clausura con un gol para Independiente

Para Quintana, de 24 años, el gol representa un importante respaldo en su búsqueda por consolidarse como una pieza habitual dentro del once titular del conjunto ecuatoriano, que atraviesa un gran presente futbolístico en el campeonato.

Así fue el gol de Hugo Quintana