Fútbol Internacional
26 de julio de 2026 a la - 23:01

Video: El gol de Hugo Quintana en el triunfo de Independiente del Valle de Ecuador

Hugo Quintana sonriente con camiseta rosa y número 28, mientras otro jugador relaxa a su lado en un campo de fútbol.
Hugo Quintana (24 años) festeja su tanto para el triunfo de Independiente del Valle.

El mediocampista paraguayo Hugo Quintana fue protagonista en la victoria de Independiente del Valle por 3-2 sobre Orense SC, al convertir uno de los goles del conjunto de Sangolquí en un vibrante encuentro correspondiente a la Primera División de Ecuador.

Por David Rolón

El exjugador de Olimpia aportó un tanto clave para que el equipo dirigido por Javier Gandolfi sumara tres valiosos puntos y se mantuviera en la lucha por los primeros puestos de la LigaPro.

Lea más: Video: Gabriel Ávalos arrancó el Clausura con un gol para Independiente

Para Quintana, de 24 años, el gol representa un importante respaldo en su búsqueda por consolidarse como una pieza habitual dentro del once titular del conjunto ecuatoriano, que atraviesa un gran presente futbolístico en el campeonato.

Así fue el gol de Hugo Quintana