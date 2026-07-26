Mundial 2026: Los momentos que hicieron historia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo quedará en la memoria por los goles, las sorpresas deportivas o la ampliación a 48 selecciones.

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También será recordada como una de las ediciones más peculiares de la historia, donde las redes sociales, la cultura popular, la política y hasta los animales tuvieron un protagonismo inesperado.

El desconocido que conquistó internet

Pocas historias reflejan mejor el poder de las redes sociales que la del neozelandés Tim Payne.

Hasta antes del torneo era prácticamente un desconocido fuera de Oceanía. Sin embargo, una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valentino Scarsini, conocido como “El Scarso”, convirtió al defensor en un auténtico fenómeno viral. Su cuenta de Instagram pasó de apenas 4.715 seguidores a más de 5,9 millones en cuestión de días.

La exposición terminó impulsando también su carrera deportiva. Tras el Mundial, Payne dio un salto inesperado al fichar por Olimpia, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados del mercado paraguayo.

El pato que conquistó un Mundial

Si hubo una mascota no oficial capaz de competir con cualquier figura del torneo, ese fue Merlín.

El pequeño pato blanco doméstico apareció vestido con la camiseta de México y pequeños calcetines confeccionados especialmente para él. Su presencia en Fan Fest y zonas turísticas generó millones de reproducciones en redes sociales.

Su popularidad llegó a tal punto que fue recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y la FIFA terminó designándolo como embajador oficial de la sede mexicana.

Un arquero que desafió todos los pronósticos

Con 40 años y sin equipo cuando comenzó el torneo, el arquero caboverdiano Josimar Dias, conocido como “Vozinha“, protagonizó una de las historias deportivas más inspiradoras.

Sus actuaciones frente a potencias como España, Francia y Argentina lo transformaron en una de las grandes figuras del Mundial. Llegó a realizar diez atajadas en un solo partido —cuatro de ellas ante Lionel Messi— y fue elegido por los aficionados dentro del once ideal del campeonato.

Su rendimiento también se tradujo en un crecimiento explosivo de popularidad en redes sociales.

El Mundial también lloró

No todas las historias tuvieron finales felices.

El futbolista profesional sudafricano Jayden Adams falleció trágicamente a los 25 años el pasado 11 de julio de 2026. El talentoso mediocampista del Mamelodi Sundowns FC y de la selección absoluta de Sudáfrica (Bafana Bafana) fue hallado sin vida en una residencia en Schotsche Kloof, Ciudad del Cabo. Su repentina muerte ocurrió apenas unas semanas después de haber completado una histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Celebraciones que recorrieron el planeta

Noruega encontró una manera muy particular de celebrar sus goles.

Tras cada conquista, sus futbolistas simulaban remar juntos en un barco vikingo sobre el césped, una imagen que rápidamente fue replicada por aficionados en estadios, plazas y redes sociales, convirtiéndose en una de las celebraciones más populares del torneo.

Messi y Cristiano: una página irrepetible

La edición 2026 también permitió escribir un capítulo histórico.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputaron oficialmente su sexta Copa del Mundo, una marca nunca antes alcanzada por dos futbolistas que definieron una era completa del fútbol.

Durante el torneo, además, volvió a viralizarse una fotografía tomada en 2007 donde un joven Messi aparece bañando a un bebé durante una campaña benéfica. Años después, aquel niño resultó ser Lamine Yamal, una de las grandes estrellas emergentes del fútbol español.

El propio Yamal también compartió protagonismo con su hermano menor, Keyne, quien se convirtió en uno de los personajes más simpáticos del Mundial gracias a sus apariciones en las tribunas y concentraciones.

El fútbol como escenario de protesta

La Copa también sirvió como plataforma para distintos mensajes culturales y políticos.

Uno de los casos más llamativos fue el de Michel Nkuka, conocido como Lumumba Vea, un histórico aficionado de la República Democrática del Congo que permaneció completamente inmóvil durante los 90 minutos de juego, recreando la estatua de Patrice Lumumba como símbolo de protesta contra el olvido histórico y los conflictos que afectan a su país.

En las tribunas también volvió a aparecer la tradicional pancarta de los aficionados argentinos con el mensaje “Las Malvinas son Argentinas”, generando nuevamente repercusión internacional.

Cuando la política y los memes invadieron el torneo

El Mundial tampoco escapó al humor de internet.

Circularon versiones satíricas sobre un supuesto intento de Donald Trump de comunicarse con autoridades de la FIFA para protestar por decisiones arbitrales durante partidos disputados en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Erling Haaland protagonizó otra escena viral con un mapache que contiene una bebida y llevó de recuerdo a su país.

Un Mundial marcado por el calor... y el bolsillo

Fuera de la cancha, la organización también dejó temas de debate.

Los elevados precios de las entradas generaron fuertes críticas por parte de aficionados de todo el mundo, convirtiendo al Mundial 2026 en uno de los más costosos para el público.

Las altas temperaturas registradas en Estados Unidos, México y Canadá obligaron además a implementar pausas obligatorias de hidratación en los minutos 30 y 75 de cada encuentro, modificando incluso algunos planteamientos tácticos.

En materia arbitral, el torneo consolidó definitivamente la presencia de ternas femeninas dirigiendo partidos de máxima exigencia, reforzando el proceso de inclusión iniciado en ediciones anteriores.

Mucho más que fútbol

La Copa Mundial de 2026 confirmó que un Mundial ya no se explica únicamente por lo que ocurre dentro del campo de juego. Las redes sociales, la cultura popular, las reivindicaciones sociales y los fenómenos virales convivieron con las hazañas deportivas para construir un torneo diferente.

Porque mientras algunos escribieron la historia con goles, otros lo hicieron con un remo vikingo, un pato vestido de futbolista, una estatua inmóvil o una fotografía tomada casi veinte años atrás que volvió a emocionar al planeta entero.

La Albirroja también hizo historia

La selección paraguaya firmó una campaña memorable en la Copa Mundial de Norteamérica 2026. Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, el combinado nacional volvió a instalarse entre los 16 mejores del planeta al alcanzar los octavos de final y dejó una serie de récords que quedarán grabados en la historia del fútbol paraguayo.

Matías Galarza, autor del gol más rápido del Mundial

El volante paraguayo marcó el gol más veloz de la Copa del Mundo 2026 al convertir a los 64 segundos del encuentro frente a Turquía.

Ese tanto significó la victoria por 1-0, resultado clave para la clasificación paraguaya a la siguiente ronda. Además, el gol quedó ubicado en el 15º lugar entre los más rápidos de toda la historia de los Mundiales.

Miguel Almirón protagonizó una expulsión inédita

El capitán paraguayo pasó a los libros de la Copa del Mundo al convertirse en el primer futbolista expulsado por taparse la boca al hablar durante un partido.

La acción ocurrió a los 45+3 minutos frente a Turquía, cuando discutía con el defensor Mert Müldür. El árbitro Iván Barton, advertido por el VAR, aplicó la denominada “Ley Prestianni”, reglamento implementado por la FIFA para sancionar este tipo de conductas con tarjeta roja directa.

Orlando Gill, el arquero con más atajadas del torneo

El guardameta paraguayo fue una de las grandes figuras del Mundial.

Con 28 atajadas en cinco partidos, Orlando Gill terminó como el arquero con mayor cantidad de intervenciones de toda la Copa del Mundo, superando a Eloy Room (Curazao), con 21, y Gregor Kobel (Suiza), con 20.

Su actuación más recordada llegó frente a Alemania, donde sostuvo el empate durante los 120 minutos y fue decisivo en la definición por penales que clasificó a Paraguay.

Paraguay dio un gran salto en el ranking FIFA

La histórica actuación en Norteamérica también tuvo impacto en el escalafón mundial.

Tras la actualización del 20 de julio de 2026, la Albirroja pasó del puesto 41 al 34 del ranking FIFA, un ascenso de siete posiciones que la convirtió en la tercera selección que más lugares ganó después del Mundial.