Mundial 2026: los impresionantes números detrás de la mayor operación logística en la historia del fútbol

Durante los 39 días de competencia, el Mundial se desarrolló en Estados Unidos, México y Canadá, con 16 ciudades sede, 48 bases operativas de las selecciones y 645 emplazamientos oficiales.

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En total, casi 300.000 personas acreditadas participaron en la organización del torneo, que reunió a 1.248 futbolistas y registró una asistencia acumulada superior a los 6,8 millones de espectadores en los 104 partidos disputados.

El operativo contó con más de 43.000 voluntarios, 73.700 agentes de seguridad acreditados y unos 2.500 empleados de la FIFA, procedentes de 104 nacionalidades. Solo en materia de seguridad se realizaron más de un millón de turnos de servicio, mientras que el sistema de acreditaciones procesó más de cinco millones de controles de acceso en las diferentes sedes.

La logística también fue monumental. Las 48 selecciones realizaron 11.337 desplazamientos durante el campeonato y se utilizaron cerca de 300.000 metros cuadrados de césped cultivado especialmente para los estadios y los centros de entrenamiento, garantizando superficies de primer nivel a lo largo de toda la competición.

En el apartado tecnológico y mediático, el Centro Internacional de Radio y Televisión, instalado en Dallas, funcionó como el corazón de la cobertura mundial. Allí trabajaron miles de profesionales, con un despliegue de 5.000 cámaras y la producción de más de 24.000 contenidos para las transmisiones internacionales.

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Los aficionados también marcaron cifras récord. En los estadios se vendieron cerca de 675.000 perritos calientes, además de más de 4,6 millones de refrescos y aguas embotelladas y más de 5,5 millones de cervezas durante el certamen.

La fiesta se extendió más allá de los escenarios deportivos. Los FIFA Fan Festivals recibieron a más de nueve millones de visitantes en Norteamérica, mientras que el programa informativo “Know Before You Go” envió más de 2.300 mensajes de WhatsApp y 7,7 millones de correos electrónicos para orientar a los aficionados antes y durante cada jornada.

La FIFA destacó que estas cifras reflejan la dimensión de la mayor operación deportiva de su historia y aclaró que los datos son preliminares. En los próximos meses seguirá incorporando nuevas estadísticas y análisis para completar el balance organizativo del Mundial 2026.