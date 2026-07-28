3-2. Haití se impone a Cuba en su primer triunfo en el Preolímpico de la Concacaf

Los tantos de la victoria fueron de Miguel Joseph, Franco Celestin y Da-Benz Jacquet, de penalti. Por Cuba descontó Yankarlos Iglesias y Robert Zequera.

Los haitianos suman tres puntos en el sector B, los mismos que Cuba y Estados Unidos, que más tarde se medirá con El Salvador.

Haití dominó a placer el primer tiempo con una posesión del 66 por ciento y 15 tiros a portería.

Se puso en ventaja al minuto 16 en una acción que empezó fuera del área con un disparo de Emerson Laissé que fue rebotado por el guardameta a la aparición de Miguel Joseph, quien fusiló a Yurixander Zayas para el 1-0.

Ante la desesperación por no poder detener los embates haitianos, Didier Reinoso derribó a Laissé dentro del área, acción que el árbitro marcó como penalti, que ejecutó de zurda Franco Celestin al 34 para celebrar el segundo tanto para su equipo.

En el inicio de la segunda mitad Cuba tuvo en los botines de Zerquera, recién ingresado, la posibilidad de abrir el marcador, pero su disparo con el arco solo se fue a la izquierda de la portería defendida por Carlos Bre.

La insistencia cubana dio frutos al minuto 80 en un tiro libre por la izquierda que Iglesias cobró con precisión por encima de la barrera para acercarse 2-1.

Haití apagó la reacción en tiempo agregado por conducto de Da-Benz Jacquet, quien remató un centro por derecha, que fue el 3-1.

Cuba respondió por la misma vía, un centro y remate dentro del área chica de Zerquera que dejó el marcador 3-2.

3. Haití: Carlos Bre; Marc-Arthur Alcimé (M. Jean Jules, m.62), Marckidens Tanis, D. Resil, S. Braun; Miguel Joseph, Ramy Fabilus (J. Charles, m.62), Emerson Laissé, Nikolai Pierre (D. Jacquet, m.62); Franco Celestin (E. Jean, m.72), Clavens Exantus (K. Romulus, m.81).

2. Cuba: Yurixander Zayas; Yeasy Quiñones, Erick Martín (R. Morales, m.91), Miguel Morales, José Pérez (P. Carsado, m.67); Jennier Batista, Deibi Borrell, Didier Reinoso; Alien Aguila (R. Zerquera, m.46), Alexander Grave (Y. Iglesias, m.46), Jade Quiñones (A. Rojas, m.78).

Goles: 1-0, m.16: D. Reinoso. 2-0, m.34: A. Aguila. 2-1, m.80: Y. Iglesias. 3-1, m.90+1: D. Jacquet. 3-2, m.90+4: R. Zerquera.

Árbitro: Nikolai Darius, de Trinidad y Tobago. Amonestó a Jean y a Resil, por Haití; por Cuba sacó amarilla a Batista y a Carsado.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo A del Campeonato sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla.