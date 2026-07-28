Video: dejó su auto en el taller y lo encontró destrozado en un accidente

La Comisaría 16° de Tomás Romero Pereira -distrito también conocido como María Auxiliadora- intervino en un accidente de tránsito que se registró durante la madrugada del domingo en la ruta PY06.

En el lugar, los agentes localizaron un Toyota Allion que según los datos policiales, en el viajaba Mario Armoa (58), en compañía de sus dos hijos y un sobrino, todos menores.

Tras ser trasladados al Hospital Distrital de María Auxiliadora para recibir atención por las lesiones que dejó el siniestro, el hombre precisó que el conductor huyó del lugar.

Horas después del hecho, -siempre según los datos de la Policía- Junior Patkov Zarza se presentó en la mencionada comisaría y relató que es el dueño del automóvil. Asimismo, en su denuncia aseguró a los uniformados que él había dejado su auto en un taller denominado “Taller Villalba” y habría quedado a cargo de su dueño, Isidro Villalba. El caso también fue reportado al Ministerio Público.

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