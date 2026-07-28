Olimpia tendrá nueva marca deportiva a partir del 2027

La renovación de la marca deportiva supone una mejoría en los ingresos para Olimpia en materia de equipación, por lo que a partir del 2027, el más ganador del fútbol paraguayo lucirá prendas con el sello británico Umbro.
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De acuerdo a los datos extraoficiales, el vínculo será por cuatro temporadas, a cambio de 6.000.000 de dólares, es decir 1.500.000 de la moneda norteamericana por año, además de los variados artículos deportivos de alta calidad.
En Sudamérica, Umbro provee indumentarias a clubes como Nacional de Uruguay, Santos de Brasil, Lanús de Argentina, entre otros.
Desde enero de 2022, el Decano lleva el vínculo con Nike, que había sucedido al sello local Meta Sports (M), que llegó provisoriamente tras el fin del acuerdo con Adidas.
Haciendo un pantallazo, con anterioridad, al laureado club del capitalino barrio Mariscal López lo equiparon Puma, Kappa, Mizuno, Topper, Lotto, Textil Paraná, Rainha, Garri Sports, Penalty, Rianco, entre otras marcas.