675.000 perritos calientes, la inesperada cifra récord del Mundial 2026

La cifra es tan grande que, si se colocaran todos los perritos calientes uno detrás de otro, alcanzarían una distancia aproximada de 135 kilómetros, equivalente a más de 1.350 campos de fútbol alineados.

Este curioso dato forma parte del balance preliminar presentado por la FIFA tras un torneo que reunió a más de 6,8 millones de espectadores en los estadios durante 39 días. Además, los aficionados consumieron más de 4,6 millones de refrescos y aguas embotelladas y alrededor de 5,5 millones de cervezas.

La organización del Mundial 2026 movilizó una gran infraestructura, con cientos de miles de personas entre trabajadores, voluntarios, personal de seguridad y empleados de la FIFA. También destacó por su despliegue tecnológico, con miles de cámaras y una gran producción de contenidos desde el Centro Internacional de Radio y Televisión de Dallas.

Fuera de los estadios, los FIFA Fan Festivals reunieron a más de nueve millones de visitantes y la FIFA mantuvo informados a los aficionados mediante millones de comunicaciones.

La organización aclaró que los datos son preliminares y que seguirá publicando nuevos análisis sobre el torneo, en el que España consiguió su segundo título mundial después del conquistado en Sudáfrica 2010.