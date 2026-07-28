Ancelotti anuncia renovación de la selección hacia el Mundial 2030 a su regreso a Brasil

"Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y evaluando a jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos futbolistas que estuvieron en el Mundial y que aún tienen mucho que aportar a la selección", afirmó el técnico, citado por la CBF en un comunicado.

La reunión abordó las próximas convocatorias, la logística de los amistosos internacionales previstos para septiembre y noviembre, así como la planificación de las eliminatorias sudamericanas de 2027 y la Copa América de 2028, que se realizará en Estados Unidos.

Durante el encuentro también se hizo un balance de la participación de Brasil en el Mundial 2026 y el fortalecimiento de la integración entre la selección principal y las categorías de base, con miras a torneos como el Mundial Sub-17 y el próximo ciclo olímpico.

Ancelotti, que tiene contrato con la selección hasta 2030, retomará la observación de partidos en el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil, para ampliar la base de jugadores convocables para el nuevo proyecto.