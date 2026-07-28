Bragantino-Sporting Cristal, a por el pase a octavos de final para disipar dudas

El empate a cero de la semana pasada en el Estadio Nacional de Lima dejó la eliminatoria completamente abierta para ambos equipos.

Un nuevo empate llevará la definición al punto de penalti. En la próxima ronda espera ya el Atlético Mineiro, un hueso duro de roer que perdió la final de la pasada edición de la Sudamericana ante Lanús.

Bragantino se defendió con uñas y dientes en el partido de ida, favorecido también por la falta de puntería de la escuadra peruana.

Sin embargo, el técnico Vágner Mancini tiene muy difícil poder contar para este miércoles con uno de sus pilares en defensa: Gustavo Marques.

El zaguero brasileño de 24 años se marchó lesionado en el abductor del muslo izquierdo el domingo pasado durante el partido del Campeonato Brasileño contra el Coritiba, que terminó sin goles.

Tampoco será una opción el atacante Fernando dos Santos Pedro, expulsado en el tiempo de descuento del partido de ida de esta repesca para los octavos de la Sudamericana, el torneo de plata de la Conmebol.

Bragantino, tras un 2025 en el que sufrió para mantenerse en primera división, goza de una situación cómoda en el 'Brasileirão' de este año al ocupar la quinta plaza.

Además, está a sólo dos puntos de distancia de los puestos de acceso directo para la próxima Copa Libertadores.

No obstante, el equipo paulista ha vuelto del parón por el Mundial 2026 algo frío. Empató con Fluminense (1-1), empató con Sporting Cristal (0-0) y empató con Coritiba (0-0). Tres partidos y sólo un gol a favor.

Por su parte, el conjunto limeño apuesta por dominar como en la ida, pero con más acierto.

La falta de puntería condenó a los dirigidos por Roberto Mosquera y ahora están obligados a ganar por cualquier resultado en el siempre difícil territorio brasileño.

Como Bragantino, Cristal también dejó dudas el pasado fin de semana en el Torneo Apertura de Perú.

El 17 de julio, arrancó el campeonato en casa con una victoria por la mínima sobre Deportivo Garcilaso, pero el sábado pasado perdió en la cancha del Melgar (2-1).

Hernán Barcos, el portentoso delantero argentino de 42 años, restó importancia a la derrota y aseguró a la prensa que la confianza del grupo se mantiene intacta de cara al decisivo duelo con el club brasileño de la factoría Red Bull.

Bragantino: Tiago Volpi; José Hurtado, Alix, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Rodriguinho, Eric Ramires; José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera y Eduardo Sasha.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Ian Wisdom, Martín Távara; Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

Estadio: Cícero de Souza Marques, en la ciudad brasileña de Bragança Paulista, interior de São Paulo.

Horario: 21.30 hora local (00.30 GMT del jueves).