Denzel Dumfries: "Hay que trabajar duro y conocernos los unos a los otros"

"En la pretemporada, sientas las bases de la temporada, así que hay que trabajar duro, conocernos los unos a los otros, porque siempre llegan nuevos jugadores, es importante conocernos y trabajar duro", añadió, en declaraciones a los medios del club.

El día del neerlandés, ex del Inter de Milán, comenzó pasando el reconocimiento médico en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas. Después, se puso a las órdenes de Jose Mourinho, primero dentro del gimnasio y después con ejercicios con y sin balón sobre el césped.

"Después del entrenamiento, me siento bien. Tras las vacaciones, estoy contento de empezar, es un honor estar aquí. Las instalaciones son geniales, muy grandes. Te pierdes muy rápido, así que me están ayudando a saber dónde está todo", destacó.

Dumfries, cuyo fichaje se confirmó el 5 de julio, después de que fuera una de las promesas electorales de Florentino Pérez durante la campaña por la presidencia del Real Madrid, regresó de unas breves vacaciones tras ser eliminado del Mundial en dieciseisavos de final.

También fue la primera toma de contacto con sus nuevos compañeros. "Me han recibido muy bien, hay varios que siguen de vacaciones después del Mundial, pero los que están aquí me han recibido muy bien, y el cuerpo técnico y el entrenador. Es un gran cuerpo técnico y un gran entrenador, es muy bueno trabajar con ellos y aprender de ellos. Me he sentido muy bien recibido", afirmó.

Si Mourinho así lo considera, podría estar disponible para el partido de entrenamiento previsto para la tarde de este martes, contra el Leganés, en Valdebebas.

No obstante, en el anterior compromiso, contra el Alcorcón, el preparador portugués decidió dar descanso al uruguayo Fede Valverde, que acababa de llegar de sus vacaciones, por lo que podría seguir el encuentro de sus compañeros desde la grada.