El Cienciano sueña con una remontada ante el Lanús

El equipo argentino logró el miércoles pasado una trabajada victoria sobre los peruanos en el encuentro disputado en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, conocido popularmente como 'La Fortaleza'.

Pese a haber perdido por expulsión desde el minuto 62 a su mejor carta, el extremo Lucas Besozzi, el Granate sacó adelante el resultado con anotaciones de Franco Watson y Ramiro Carrera.

A pesar de ello, el trámite del encuentro mostró una gran paridad, con el Cienciano concentrado en resistir y lanzar contragolpes y un Lanús que aprovechó sus opciones frente a la portería rival y luego sostuvo la posesión del balón durante buena parte del segundo tiempo, cuando se quedó con diez jugadores.

El entrenador del Cienciano, el argentino Horacio Melgarejo, mostró su confianza en que sus jugadores lograrán una remontada en los 3.400 metros de altura de la ciudad sureña del Cusco.

"Todos saben las dificultares que puede tener la altura", señaló el estratega antes de remarcar que él tiene "que tratar de mejorar el planteamiento" que emplearán "a la hora de tratar de revertir este resultado, para que no suframos".

Melgarejo manifestó que está "totalmente confiado" en que sus jugadores "van a ir" a por la victoria, aunque pidió paciencia para lograr el objetivo.

El Cienciano llegará a este encuentro con la intención de poner fin a una racha de malos resultados en el inicio del Torneo Clausura peruano, ya que en la primera jornada perdió por 1-3 ante el Melgar y el sábado pasado por 2-0 ante el Juan Pablo II.

En la orilla contraria, el entrenador del Lanús, Mauricio Pellegrino, destacó el buen juego de sus dirigidos y manifestó su satisfacción por haberse quedado con los tres puntos en la ida a pesar de la inferioridad numérica.

"Destaco las ganas de ganar, el equipo estuvo bien organizado en todo momento", indicó, antes de remarcar que los dos goles son una buena ventaja con miras al partido de vuelta.

El Granate llegará al encuentro de la Sudamericana reforzado por la victoria de 1-0 que logró el sábado pasado frente al San Lorenzo en la primera fecha del Torneo Clausura argentino.

El partido se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco desde las 19.30 horas del miércoles (00.30 GMT del jueves) con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, asistido por sus compatriotas David Fuentes y Cristian Aguirre.

El ganador de esta serie se medirá con el brasileño Botafogo en los octavos de final de la Sudamericana.