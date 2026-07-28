El programa tiene el objetivo principalmente de proteger a los jugadores jóvenes y "luego enseñarles a cabecear con control cuando estén preparados", explica el club en su web.

"En las categorías inferiores, el enfoque estará más en el contacto con el balón, la toma de decisiones, el juego efectivo y un camino claro que fomente la confianza y la técnica paso a paso", aseguran.

Estas directrices están diseñadas "para reducir la exposición innecesaria a los remates de cabeza en las categorías inferiores, introduciendo gradualmente la técnica a medida que los jugadores progresan en su desarrollo".

"He insistido repetidamente en la necesidad de tomar en serio los impactos en la cabeza en el fútbol y en la importancia fundamental de proteger a nuestros niños. Para los jugadores jóvenes, la mejor estrategia consiste en reglas claras, un buen entrenamiento, concienciación y una cultura donde el bienestar y la seguridad sean primordiales", declaró Raphaël Varane, miembro de la Junta de Educación de Como en 1907

Este enfoque, añadió el exjugador del Real Madrid, "reduce el contacto innecesario a una edad temprana, cuando el cerebro aún se está desarrollando, y luego enseña la técnica correcta de cabeceo, paso a paso, con el control adecuado".

El equipo publica algunas de estas reglas como que en los menores de 10 años "no habrá remates de cabeza ni en el entrenamiento ni en el partido", "los saques de banda se realizan golpeando el balón por el suelo con los pies" y "los saques de esquina se realizan como un saque de banda por el suelo".

Por ejemplo, en los categoría de Sub 13, "el cabeceo se mantiene cuidadosamente limitado durante el entrenamiento." y "máximo una sesión por semana y un máximo de cinco encabezados por sesión" y "los saques de banda se realizan con las manos, pero dirigiendo el balón por debajo de la altura de la cabeza".

Y en general, agregan, en todas las categorías, "los entrenadores reducirán los ejercicios de remate de cabeza repetitivos e innecesarios" y "se evitará el uso de balones demasiado hinchados".