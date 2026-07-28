Independiente incorpora a préstamo al portero uruguayo Santiago Mele

La llegada del portero, que integró la plantilla de la selección uruguaya en el Mundial 2026, aunque no tuvo minutos, fue comunicada por el Rojo de Avellaneda en sus redes sociales, donde informó que el jugador ya firmó su contrato.

El club detalló además que la opción de compra del futbolista se eleva a tres millones de dólares a cambio del 80 % de su ficha.

Mele llega para disputar el puesto con el experimentado Rodrigo Rey, portero titular del equipo desde su llegada en 2023 y cuyo contrato finaliza a finales de este año.

"Que un club tan grande y un técnico de la trayectoria de Gustavo Quinteros te quieran en el equipo es algo que valoro muchísimo", expresó Mele en declaraciones a la prensa tras culminar este martes la revisión médica, y antes de incorporarse a los entrenamientos de su nuevo club.

El uruguayo de 28 años ya tuvo un paso por el fútbol argentino entre 2022 y 2023, cuando vistió la camiseta de Unión, a préstamo desde el Plaza Colonia de su país.

De allí pasó al Junior de Colombia y luego al mexicano Monterrey.

En cuanto a su trayectoria internacional, Mele debutó en el seleccionado uruguayo en marzo de 2023 y desde entonces fue convocado tanto a la Copa América 2024 como al Mundial 2026, aunque no tuvo minutos en ninguna de las dos competiciones.

El portero se suma ahora a un Independiente que comenzó con el pie derecho su andar en el Torneo Clausura de Argentina, venciendo el domingo por 0-2 a Estudiantes de La Plata con un equipo similar al del torneo pasado, con la incorporación del experimentado Maximiliano Meza.