Investigan a Lucho Acosta por un volumen inusual de apuestas sobre una falta, según medios

El caso, que se conoció públicamente la noche de este lunes y se tramita en secreto, se originó a raíz de una tarjeta amarilla que el argentino recibió durante el empate 1-1 frente al Red Bull Bragantino, en el partido correspondiente a la decimonovena jornada del Campeonato Brasileño, disputado el pasado 17 de julio.

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La alerta fue emitida inicialmente por la casa de apuestas Stake y posteriormente detallada en un informe de Sportradar, empresa contratada por la FIFA para monitorear el mercado de apuestas deportivas, que identificó un volumen alto de apuestas en torno la amonestación del jugador en dicho encuentro.

A partir del aviso de Sportradar, CBF inició las investigaciones y accionó a la Policía Federal, el Ministerio Público y el Supremo Tribunal de Justicia Deportiva (STJD), según el medio ‘UOL’.

Acosta fue amonestado por el árbitro Davi de Oliveira Lacerda a 47 minutos del segundo tiempo. Según consta en el acta arbitral, la tarjeta se debió a un empujón temerario sobre los jugadores rivales Lucas Barbosa y Gustavo Marques, durante un tumulto generalizado en la recta final del partido.

La acción acabó con dos tarjetas rojas para John Kennedy y Fabinho, y otras dos amarillas para Juan Pablo Freytes y Henry Mosquera.

Por su parte, el Fluminense envió un comunicado oficial a los medios reconociendo la notificación sigilosa de la CBF y asegurando su disposición para colaborar con las autoridades.

En la misma nota, el club carioca resaltó, sin divulgar la identidad, que el jugador “ha negado su participación en cualquier tipo de irregularidad”.