Operación Chatarra Cero: la Policía busca deshacerse de unos 17.500 vehículos abandonados en las comisarías

Algunas dependencias policiales de Asunción y otras del departamento Central literalmente literalmente están abarrotadas de vehículos chatarras que fueron incautados por diversos motivos o hechos punibles cometidos por los propietarios a los que estaban al mando en el momento de lo ocurrido.

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De acuerdo con el último recuento efectuado por la misma Comandancia de la Policía, las distintas dependencias del departamento Central alberga alrededor de 638 vehículos de cuatro ruedas, automóviles y camionetas y unas 9.299 motocicletas.

Mientras que en las comisarías de Asunción, según el documento oficial, existen 110 vehículos de cuatro ruedas y unas 229 motocicletas. En total, en todo el país, la Policía Nacional tiene bajo sus resguardo 2.172 automóviles incautados y la exorbitante cantidad de 15.309 motocicletas.

Comisarías de Central, convertidas en cementerios de chatarras

En las comisarías de Central esta situación se convirtió en un verdadero flagelo que ya incide en la calidad de vida de los mismos uniformados, quienes ya no pueden realizar actividades físicas durante su tiempo de descanso.

Literalmente los patios, que antes eran utilizadas como canchas de fútbol y vóley ahora se convirtieron en depósitos de chatarras, una de las comisarías más afectadas por esta situación es la 9° de la ciudad de Limpio, en cuyo patio ahora están acumuladas 514 motocicletas, un motocarro, 11 camionetas y 37 automóviles.

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Ahora los oficiales y suboficiales que trabajan en esa unidad se ven obligados a transitar por angostos senderos abiertos entre las chatarras para ir de la guardia a los dormitorios y desde estos puntos al comedor.

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Pero cuando ya no hay más espacios en las comisarías los vehículos son ubicados sobre las calles adyacentes causando problemas en el tránsito y a los vecinos. En muchos casos estos vehículos son utilizados como dormitorios por los chespis en situación de calle.

Hay más de mil motos abandonadas en la vereda de la comisaría de Luque

Mientras que la recientemente modernizada sede la comisaría 3° de la ciudad de Luque alberga en su vereda más de 1.000 motocicletas.

Mientras que en Asunción, la comisaría 10°, ubicada sobre la avenida Aviadores del Chaco tiene su patio ocupado al menos 100 motocicletas y 20 vehículos de cuatro ruedas, es más para cumplir con las órdenes judiciales fue necesario ocupar hasta los estacionamientos de enfrente de la unidad.

A raíz de todos estos problemas, el actual comandante de la Policía César Silguero ordenó un completo relevamiento de la cantidad de vehículos bajo el resguardo policial y el inicio de los procedimientos a través de la Procuraduría General de la República para la destrucción de los mismos.

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Como primera medida, la Procuraduría solicitó la individualización de cada uno de los vehículos, el hecho punible por el cual fue incautado, nombre del propietario legal, que unidad Fiscal o el Juzgado que tiene el caso y el estado en el que está el proceso.

Allí surgió el primer y gran problema, ya que la comisarías enviaron la lista de los vehículos sin individualizar los casos, ya que los vehículos fueron depositados en las comisarías y nunca más, ni los dueños, ni la Fiscalía y mucho menos los Juzgados volvieron para informar en qué estado estaba el proceso.

En muchos de los casos, los vehículos, principalmente las motos fueron incautadas por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Entonces, a los procesados les sale más barato una moto nueva que contratar un abogado y presentarse en la Fiscalía para afrontar el proceso, cuya sanción no supera los dos años de cárcel o multa.

Por esta misma razón, las Fiscalías tampoco apuran el proceso, que con el tiempo se extingue, mientras tanto las chatarras se siguen acumulando en las dependencias policiales.

La Policía y la PGR buscan salida legal para deshacerse de chatarras

Ahora, el Departamento Jurídico de la Policía, en conjunto con la Procuraduría, intenta acogerse a la Ley 6245/2018 del régimen de vehículos abandonados. Esta normativa faculta al ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a las distintas Municipalidades a la subasta o destrucción de los vehículos incautados y abandonados.

La mencionada Ley 6245/18 dice textualmente lo siguiente:

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. La presente Ley es de aplicación a los vehículos que se encuentren en las siguientes condiciones:

a) Abandonados en dependencias municipales y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por infringir normas del tránsito vehicular; normas del transporte público de pasajeros o incumplimiento de pago de multas en razón de infracciones y contravenciones.

b) Inmovilizados en lugares de dominio público, en estado de abandono que implique un peligro para el medio ambiente, la salud o la circulación vehicular.

El estado de abandono de vehículos será declarado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial competente al domicilio, sede de la Autoridad de Aplicación pertinente, a petición de ésta, con sujeción a las normas establecidas en la presente Ley y al proceso sumario previsto en el Código Procesal Civil.

A los fines de la presente Ley se entiende por vehículo o unidad, todo automóvil, camioneta, camión, ómnibus, carretón, motocicleta, ciclomotor, cuatriciclo, de acuerdo a las definiciones establecidas en el Artículo 21 de la Ley N° 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.

Voceros del departamento Jurídico de la Policía señalaron que van a intentar iniciar este proceso con la Municipalidad de Asunción y las distintas comisarías de la capital del país, pero para eso se debe mover los vehículos a un predio de la comuna capitalina.