Del IPS al MSP: Fretes nombra a dos hombres de confianza como directores generales

Isaías Fretes pasó de ser presidente del IPS a ministro de Salud tras la destitución de Maria Teresa Barán de la cartera sanitaria tras las constantes críticas a su gestión durante la crisis por la escasez de medicamentos y la movilización del gremio médico en reclamo de un histórico reajuste salarial, que incluyó una huelga de cinco días y la masiva renuncia de especialistas.

Finalmente, Fretes apenas asumió, logró destrabar el conflicto al llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) en otorgar un aumento salarial de G. 2.000.000 por cada vínculo de 12 horas a los más de 12.000 médicos dependientes del MSP.

Tras esto, Fretes, apenas acomodado en la cartera sanitaria y tras destrabar el conflicto, empezó con el nombramiento de personas de su confianza como directores generales en el MSP de dos de los funcionarios que contrató en mayo de este año en el IPS.

Estos son el Alte. (R) Néstor Gustavo Carrillo Rotela y el contralmirante (R). Mariano González Parra, quienes en IPS estuvieron como director de Gabinete de Presidencia y asesor principal de la Presidencia respectivamente.

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Argumento de los nombramientos

Los decretos por los cuales se nombran a Carrillo y González Parra como directores generales, no especifican a que área serán destinados; sin embargo, aclaran que tendrán categoría B16 y B15 respectivamente.

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Además, los documentos citan que el Anexo “A” del Decreto N° 5311/2026, por el cual se reglamenta la Ley N° 7609 del 31 de diciembre de 2025, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2026, en su artículo 182, inciso b), dispone que no se requerirá autorización del Equipo Económico Nacional ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los nombramientos de funcionarios a cargos con rangos de ministros, viceministros, asesores, directores, y que estos cargos no serán concursados, enmarcándose en esta normativa y en otras la solicitud del MSP.