La campeona Nigeria cae ante Malaui y Zambia arrolla a Egipto en la Copa Africana femenina

Las 'Super Falcons' se vieron superadas por el combinado malauí que firmó uno de los resultados inesperados del torneo continental al imponerse en un partido disputado en el Estadio El Barid de la capital marroquí.

Temwa Chawinga lideró la histórica victoria de Malaui con un doblete en los minutos 73 y 90+5, mientras que su hermana Tabitha Chawinga amplió la ventaja en el 79. Nigeria reaccionó en el tiempo añadido con un penalti convertido por Rasheedat Ajibade (90+2) y un gol de Uchenna Kanu (90+9).

Por su parte, Zambia se impuso de manera contundente ante Egipto este martes en el Estadio Olímpico de Rabat. Las 'Copper Queens' dominaron el encuentro, Nachula abrió el marcador en el minuto 25, antes de que la capitana Barbra Banda asumiera el protagonismo absoluto con una actuación histórica al liderar la goleada con cuatro goles, marcados en los minutos 60, 63, 87 y en el tiempo añadido (90+6).

Además, participó en otras acciones decisivas del equipo. Phiri completó la fiesta zambiana con el sexto tanto en el minuto 90+3.

La competición continuará este miércoles con los encuentros del Grupo D, en los que Ghana se medirá a Cabo Verde y Camerún se enfrentará a Mali.