Liga e Independiente del Valle abren los octavos de final en Ecuador

La actualidad futbolística sitúa como favoritos a los excampeones, pues el Independiente del Valle es el líder de la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano, y si bien la Liga de Quito ocupa el sexto lugar de la tabla de posiciones, llegará en plena recuperación futbolística, en el debut de su técnico argentino Gustavo Álvarez.

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El Negriazul o los Rayados del Valle tiene en sus filas a figuras como el portero colombiano Aldair Quintana, los goleadores con ocho tantos cada uno Emerson Pata y el argentino Matías Perelló, y también el atacante paraguayo Carlos González, entre otros, dirigidos por el uruguayo Joaquín Papa.

Bajo la dirección técnica de Papa, el Negriazul también accedió a los octavos de final de la Copa Libertadores y se enfrentará desde el próximo 11 de agosto al colombiano Deportes Tolima.

El Manta es el colista de la Liga Pro y candidato para perder la categoría para la próxima temporada, mientras que el Leones del Norte desarrolla una aceptable campaña en su primer temporada en la primera división de Ecuador.

El Rey de Copas o Liga de Quito, que partirá de favorito ante el cuadro leonino, logró un gran envión el pasado domingo al imponerse a uno de sus difíciles rivales, el Barcelona, y ese mismo día recibió a su nuevo entrenador, el argentino Álvarez, que ha prometido a los aficionados del club salir en procura de ganar todos los torneos.

Además de la Liga Pro y de la Copa Ecuador, el Rey de Copas se alistará para los octavos de final de la Libertadores desde el próximo 13 de agosto contra el brasileño Mirassol.

Entre los jugadores que destacan con la Liga estará el haitiano Ricardo Adé, el uruguayo Gian Franco Allala, el peruano Jesús Pretell, el chileno Fernando Cornejo y el brasileño Deyverson, entre otros.

El Leones del Norte tiene en sus filas a los argentinos Mauro Luque, Nicolás Monserrat, Tobías Coppo, Emiliano Griffa, Martín Caramutto, dirigidos por su compatriota Matías Córdoba. Mientras, el Macará, tercero de la tabla de posiciones de la Liga Pro. jugará también este miércoles contra el Gualaceo en busca del billete para los cuartos de final de la Copa Ecuador.

El Macará dispondrá del máximo goleador de la Liga Pro, el uruguayo Franco Posse, con 10 anotaciones, y de los argentinos Joaquín Campana, Matías Miranda con la dirección técnica del uruguayo Guillermo Sanguinetti, con el que disputará también los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Gualaceo está noveno de la tabla de posiciones de la Serie B de la Liga Pro que lidera el 9 de Octubre.

Programa de partidos de los octavos de final

Miércoles: Gualaceo-Macará (17:00, hora paraguaya) e Independiente del Valle-Manta (21:00).

Jueves: Liga Deportiva Universitaria de Quito-Leones del Norte (17:00). Los demás enfrentamientos se cumplirán la próxima semana.