Video: millonario asalto tipo comando a segundos de que patrullera dejara a su escolta

El hecho ocurrió esta mañana dentro del Complejo Empresarial Global, ubicado en el kilómetro 12 Acaray. Durante el golpe, tres personas fueron tomadas como rehenes y posteriormente liberadas en la zona del kilómetro 12.

De acuerdo con el comisario principal Arnaldo Irala, jefe de Prevención de la Dirección de Policía de Alto Paraná, el vehículo asaltado es una camioneta Fiat Fiorino que transportaba cajas con tablets, aunque la cantidad exacta de la carga aún no fue determinada.

En el momento del atraco, las víctimas fueron reducidas por los asaltantes y tres personas llevadas como rehenes. Poco después fueron abandonadas ilesas.

Según la investigación preliminar, los delincuentes se desplazaban en una camioneta Toyota Fortuner, con chapa AABU 739, y un automóvil Peugeot.

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Vehículos usados en asalto fueron abandonados

Ambos vehículos fueron encontrados posteriormente abandonados por la Policía. La Fortuner fue incendiada por los asaltantes en una zona de poca población.

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Según datos, la patrullera policial escoltó al vehículo hasta el complejo empresarial, en cuyo interior aparentemente ya se encontraban los asaltantes.

En el momento en que la Fiorino ingresó al predio, la Fortuner le cerró el paso, mientras que el automóvil Peugeot la seguía por detrás para concretar el asalto.

El comisario explicó que anteriormente las cargas de alto valor eran escoltadas por patrulleras hasta el depósito, pero actualmente los móviles policiales solo pueden llegar hasta el portón de acceso, ya que el jefe de seguridad prohibió el acceso hace dos meses.