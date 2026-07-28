México da por concluido el Mundial y reconoce "exitoso" plan de seguridad a nivel nacional

"El éxito de la Copa Mundial de fútbol no solo se mide en los partidos, en los estadios llenos o en las imágenes que recorren el mundo, también se mide por la capacidad de un país para organizarse, para coordinarse, para trabajar unido en torno a un objetivo común y eso fue lo que logró México", manifestó la mandataria mexicana.

Durante la ceremonia realizada en el céntrico Estado de México, la titular del Ejecutivo, acompañada de representantes del Gobierno mexicano y de cancillerías de Europa, África, Asia y Sudamérica, destacó que el país demostró fuera y dentro de la cancha "su generosidad y orgullo a sus raíces".

También agradeció al Ejército Mexicano, que contó con la participación de 20.734 efectivos durante la implementación del Plan Kukulkán, que se llevó a cabo de enero de 2025 al 19 de julio de 2026 con la coordinación de representantes de la FIFA.

Sheinbaum también aprovechó para felicitar nuevamente a la Selección Mexicana "por la alegría que le dio al pueblo de México".

"Por su pasión, por defender con dignidad los colores de México, porque más allá del resultado deportivo nos recordaron que cuando se juega con el corazón siempre se representa con honor a nuestro país", resaltó.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que uno de los pilares del citado plan fue la coordinación de los 23 grupos técnicos de trabajo.

Explicó que, a partir de estos grupos, se diseñaron protocolos para "la protección de estadios, infraestructura estratégica rutas de movilidad, control de accesos manejos de multitudes y respuesta ante emergencias".

Asimismo, precisó que en el ámbito municipal se desplegaron más de 90.500 integrantes de las corporaciones de Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Baja California.

En total, el Plan Kukulkán, contó con la participación de 124.00 elementos de las instituciones de seguridad de los tres órdenes del Gobierno mexicano, así como la coordinación entre 16 secretarías de Estado, 26 dependencias federales y 6 gobiernos estatales organizados en 23 grupos técnicos.

El Gobierno de México también aseguró que la celebración de 13 partidos y la presencia de 17 selecciones, que jugaron y entrenaron en el país, impulsaron la economía nacional, pues los comercios registraron un incremento en sus ventas de entre el 10 % y el 15 %.

México ha sido tres veces anfitrión del Mundial y por primera vez lo fueron también tres de sus ciudades: Guadalajara, Nuevo León y Ciudad de México.

En esta última se registraron cinco fallecidos durante las actividades relacionadas con la Copa del Mundo, cuatro de ellas murieron por asfixia durante las aglomeraciones en la avenida Paseo de la Reforma, ninguna de las víctimas fue mencionada en el evento de este martes.