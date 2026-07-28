Roberto Mancini, confirmado nuevo seleccionador italiano tras la crisis del 'caso Pirlo'

Además, Claudio Ranieri será el nuevo director técnico de la selección italiana en sustitución de Paolo Maldini, que ha dimitido al cargo 15 días después de su nombramiento.

"El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en comisario técnico de la Selección italiana fuera Roberto Mancini por una serie de consideraciones de las que asumo la responsabilidad", ha declarado Malagò en una rueda de prensa tras el consejo federal de la FIGC.

Mancini (Jesi, 1964) volverá a ponerse al frente de la 'Azzurra', tras una primera experiencia como su responsable entre 2018 y 2023, con el objetivo de sacarla de la grave crisis que atraviesa al verse excluida de tres Mundiales consecutivos.

Su elección se produce después de la crisis que ha suscitado el veto en el último momento a Andrea Pirlo como seleccionador debido a su trabajo como representante de una casa de apuestas rusas.

Esta situación causó una grave desavenencia entre Malagò y su director técnico, Paolo Maldini, y el asesor de este, Leonardo, nombrados hace apenas dos semanas y partidarios de Pirlo.

En su primera comparecencia pública tras esta crisis, que llegó incluso a irritar al ministro de Deportes, Claudio Abodi, el presidente de la FIGC ha intentado rebajar las tensiones.

Malagò declaró que ni él ni Maldini conocían el trabajo de Pirlo como embajador de una casa de apuestas rusa pero subrayó que la decisión de excluirle ha sido suya.

"La involución del candidato Pirlo obligó al que habla a no apoyarle. Simplemente por una cuestión de oportunidad. No hay más interpretaciones ni verdades (...) Asumo la responsabilidad de haber detenido el proceso de su elección", alegó.

Sobre la marcha de Maldini y de su asesor, Leonardo, el presidente del 'calcio' ha reconocido que ambas partes han llegado a "la serena coincidencia de que sus caminos debían separarse".

Tras una exitosa carrera como jugador, Roberto Mancini comenzó en los banquillos en 2001 al frente del Fiorentina, equipo con el que conquistó una Copa Italia, antes de dirigir al Lazio.

Su gran salto llegó en el Inter de Milan, donde levantó tres títulos consecutivos de la Serie A entre 2006 y 2008 y completó una de las etapas más exitosas de su carrera, con siete trofeos en total al frente del conjunto 'nerazzurro'.

En 2009 asumió el desafío de dirigir al Manchester City y posteriormente pasó por el Galatasaray y el Zenit de San Petersburgo antes de recibir la llamada de la selección italiana en 2018.

Su etapa también estuvo marcada por la decepción de no lograr la clasificación para el Mundial de Catar 2022 tras caer frente a Macedonia del Norte en la repesca. Permaneció al frente del combinado nacional hasta 2023, cuando aceptó la oferta para dirigir a la selección de Arabia Saudí.