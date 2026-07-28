Rodri Hernández, intervenido con éxito de una cirugía en la espalda

El capitán del club 'citizen', que recientemente se proclamó campeón del mundo con la selección española y fue elegido Balón de Oro del torneo, iniciará un breve período de rehabilitación, pero podrá comenzar sin problemas la temporada 2026-2027.

En los últimos días, el futuro de Rodri está en el aire por el reciente interés del Real Madrid y el FC Barcelona en hacerse con sus servicios. El mediocentro finaliza su contrato con el City el 30 de junio de 2027 y, pese a que el club inglés le hizo una oferta para renovar, todavía no ha tomado una decisión.