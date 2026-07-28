Zinédine Zidane: “El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería”

Desde la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), delante de la que se habían agrupado más de cien aficionados, el patrón de la FFF Philippe Diallo hizo oficial lo que era ya un secreto a voces: el nombramiento del excapitán de los Bleus, cuya candidatura al cargo “se ha impuesto”.

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A sus 54 años, Zizou accede al puesto que lleva años esperando, luego de una carrera gloriosa como jugador Bleu, habiendo tocado el techo del fútbol de selecciones con el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000. Sus resultados en el banquillo del Real Madrid también le avalan, tras la inédita serie consecutiva de Champions cosechada en 2016, 2017 y 2018, en su primera experiencia como entrenador principal (2016-2018). “En febrero de 2025 me reuní con Zinédine Zidane” para proponerle el puesto, anunció este martes Diallo.

Con la emoción propia que implica asumir el reto más importante de su carrera técnica, el flamante seleccionador expresó con total sinceridad: “Significa continuidad, un sueño”, declaró Zidane, visiblemente emocionado durante la rueda de prensa de presentación y que arrancó su turno de palabra rindiendo homenaje “a todas las personas, bomberos y al mundo agrícola” que luchan contra los graves incendios que arrasan el país, especialmente en el departamento Gironda.

Años de espera y rechazos por el banco tricolor

El nativo de Marsella llevaba sin puesto desde su segundo paso por el banquillo del Real Madrid (2019-2021), un periodo en el que ha renunciado a otras ofertas a la espera de que terminase el ciclo de Didier Deschamps. “El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería. He tenido propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes pero las he rechazado todas por la selección de Francia”, reveló Zidane.

Recupera ahora el testigo de su excompañero de selección Deschamps, que ocupaba el cargo desde 2012 y cuyo mandato llegó a su fin al término del Mundial 2026, en el que Francia quedó 4ª. Deschamps llevó a Francia a su segundo título mundial en 2018 y se quedó a las puertas de un tercero en 2022, tras perder la final contra Argentina. También alcanzó la final de la Eurocopa 2016, perdida en la prórroga contra Portugal.

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A lo largo de la era Deschamps, el nombre de Zidane siempre ha planeado como un posible sucesor en caso de dimisión, cesión o no renovación. En 2018 y sobre todo en 2022, el nombre del exjugador del Real Madrid sonó con fuerza, pero en ambas ocasiones se renovó a Deschamps.

Un legado intacto y el gran reto con Kylian Mbappé

Discreto en su vida pública, Zidane siempre logró mantener una imagen positiva, construida sobre su doblete a Brasil en la final del Mundial 1998, una actuación que le lanzó al estrellato a sus 26 años. Ni siquiera el cabezazo a Marco Materazzi, por el que fue expulsado en la final del Mundial 2006 perdida contra Italia, pudo manchar su imagen de leyenda del fútbol francés.

El mítico “10″, con 108 partidos como internacional, recupera ahora una selección guiada por otro “10″ generacional: Kylian Mbappé. “Bienvenido a tu casa”, reaccionó Mbappé al anuncio desde su cuenta de Instagram.

El astro, quien como Zizou aterrizó en el Real Madrid, es la cabeza de lanza de un potentísimo grupo de jugadores entre los que también destacan el Balón de Oro Ousmane Dembélé, Michael Olise y los jóvenes Desiré Doué y Bradley Barcola.

En el plano deportivo, la primera tarea de Zidane será dejar atrás el mal sabor de boca del Mundial de Norteamérica, en la que Francia parecía la gran favorita hasta ser anulada en semifinales por España (2-0), que terminó levantando el torneo. Visiblemente noqueados, los Bleus también perdieron el partido por el tercer puesto contra Inglaterra (6-4).

Tras la toma oficial del puesto el 1 de agosto, Zidane anunciará su primera convocatoria en septiembre, antes de su debut como entrenador el día 25 de ese mismo mes contra Turquía, en un partido de Liga de Naciones.