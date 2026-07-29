1-1 (1-3).- El Villarreal supera al Como en los penaltis y jugará la final del torneo

El equipo castellonense fue superior durante los 45 minutos, tuvo más ocasiones de gol y supo rehacerse al tanto italiano, pero tuvo que apelar a los lanzamientos de Gerard Moreno, Moleiro y Mikautadze y a una parada de Luiz Júnior para sellar su pase a la final de la competición.

El conjunto de Iñigo Pérez, en el que sólo repitieron el portero Luiz Júnior y el joven mediocentro Maciá con respecto al primer partido, arrancó con fuerza y sorprendió en varias ocasiones, gracias a la clarividencia de Gerard Moreno, a la defensa italiana.

La primera ocasión la tuvo Romero, pero su disparo, solo ante el meta local, se estrelló en el palo. Instantes después, el colegiado anuló un tanto al Villarreal por fuera de juego de Gerard Moreno.

En plena ofensiva castellonense, el guardameta Butez salvó una nueva ocasión clara de Mikautadze.

Con el paso de los minutos, el Como, casi siempre por la banda del español Jesús Rodríguez, logró nivelar el juego, aunque sin crear ocasiones claras de gol.

El partido se descosió tras la pausa de hidratación. Liberali aprovechó un doble error del Villarreal en la salida del balón para batir a Luiz Júnior con un disparo cruzado.

La respuesta del Villarreal no se hizo esperar y Moleiro firmó acto seguido el empate con un gol marca de la casa. El canario arrancó desde el costado izquierdo y fue desplazándose hacia el centro para lanzar un disparo de rosca que no pudo tapar Butez.

El empate le sentó bien al equipo de Iñigo Pérez, que recuperó el control del juego y pasó a dominar por completo la posesión con Moleiro al mando.

En los últimos minutos, los dos equipos intentaron buscar el gol para evitar que los penaltis decidieran el finalista. En la tanda, el conjunto castellonense se mostró infalible en sus tres intentos, mientras que Luiz Júnior selló la clasificación con una gran parada.

1 (1).- Como 1907: Butez; Smolcic, Jacobo Ramón, Kempf, Álex Valle; Da Cunha, Milla; Liberali, Caqueret, Jesús Rodríguez (Iván Azón, min. 44) y Douvikas.

1 (3).- Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Kambwala, Pau Navarro, Romero; Nizar, Maciá, Diatta, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

Goles: 1-0, min. 27: Liberali. 1-1, min. 30: Moleiro.

Árbitro: Paride Tremolada (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Kambwala, por el Villarreal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo B del Torneo de Como disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Como (Italia) ante unos 7.000 espectadores.