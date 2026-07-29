El creativo Quispe vuelve al Universitario de Cúper tras pasar por México y Australia

Quispe, de 24 años, firmó un contrato hasta finales de 2027 y se unió este martes de inmediato a la disciplina del equipo que dirige el entrenador argentino Héctor Cúper.

El jugador llegó al campeón peruano tras haber jugado en los últimos años en el Pumas de México y el Sydney FC de Australia.

El centrocampista se ha convertido en uno de los refuerzos más notorios que ha sumado la U, junto con el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, con el objetivo de obtener el título del Torneo Clausura y pelear por el campeonato nacional después de que el Alianza Lima, su clásico rival, se quedara con el pasado Apertura.

La U, que busca alcanzar un histórico tetracampeonato nacional, tras ganar los torneos de 2023, 2024 y 2025, lidera actualmente el Clausura, junto con el Melgar, con seis puntos en dos jornadas que ya se han disputado de la competición.