El Municipal y el Cartaginés miden fuerzas en su estreno en la Copa Centroamericana

El equipo costarricense, que dirige el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, llegó el martes a Guatemala para hacerle frente al compromiso ante los locales, bajo el mando del entrenador nicaragüense Mario Acevedo.

El encuentro está programado a las 21:00 hora local (03:00 GMT del viernes) en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde el Municipal juega como local, a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala.

Villatoro arribó a su país natal luego de conseguir una victoria de 3-1 ante el Inter San Carlos, en la primera jornada del campeonato de la Liga de Fútbol de Costa Rica el pasado fin de semana.

Por su parte, el Municipal también encara el encuentro con optimismo después de superar el viernes pasado a Mixco por 2-0 en la inauguración del torneo Apertura 2026.

El equipo guatemalteco y el Cartaginés integran el Grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf junto al Motagua (Honduras), FAS (El Salvador) y el Real Verdes FC (Belice).

Municipal tendrá para su debut en la Copa Centroamericana una importante baja, la de su defensa central y seleccionado guatemalteco Nicolás Samayoa, quien salió lesionado ante Mixco y su recuperación, según los pronósticos, podría durar hasta tres semanas.

Para el Municipal, uno de los dos clubes más ganadores en la historia de Guatemala, la Copa Centroamericana representa una nueva oportunidad de buscar la gloria a nivel internacional, después de que su último título en el exterior llegara en 2004 al apoderarse de la Copa de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf).

Los otros tres equipos guatemaltecos que participan en la Copa Centroamericana son el Mixco, que perdió el martes por 2-0 ante el Olimpia hondureño, el Antigua y el Xelajú, quienes debutan esta noche.