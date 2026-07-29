Fer Niño, primer fichaje del Elche para la próxima temporada

El atacante andaluz, de 25 años e hijo de un exjugador del equipo ilicitano, firma un contrato con el Elche hasta junio de 2030 y reforzará la delantera del conjunto ilicitano para el próximo curso.
Fernando Niño Rodríguez, de 25 años, se formó en las categorías inferiores del Villarreal, club con el que llegó a debutar en Primera y formó parte de la plantilla que conquistó la Liga Europa en 2021 tras imponerse al Manchester United en la final.
El delantero también militó como cedido en el Mallorca antes de incorporarse al Burgos, primero a préstamo y posteriormente en propiedad.
Fer Niño se consolidó durante las últimas temporadas, según señala el Elche en una nota oficial, como uno de los delanteros de referencia de Segunda “gracias a su capacidad goleadora, su potencia física y su trabajo al servicio del equipo”.
El atacante, según añade el club, destaca por su “juego de espaldas, movilidad y capacidad para asociarse” y refuerza una posición huérfana de efectivos tras la salida del club de Rafa Mir, André da Silva y Álvaro Rodríguez.