Fer Niño, primer fichaje del Elche para la próxima temporada

Elche (Alicante, España), 29 jul (EFE).- El delantero Fer Niño se ha convertido este miércoles en el primer fichaje del Elche para la próxima temporada, en la que el equipo ilicitano volverá a competir en la Primera División española de fútbol, tras alcanzar el club un principio de acuerdo con el Burgos para su traspaso.