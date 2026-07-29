La FIFA da 53 días a las federaciones para aceptar su nuevo plan, según The Times

La FIFA confirmó este martes que tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares, a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad y controlada por ella para consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

Sin embargo, esta nueva iniciativa, que es vista como una forma de vender participaciones a entes privados del Mundial, la joya de la corona de la FIFA, ha sido criticada por la UEFA, que considera que se ha "traspasado una línea".

Según The Times, Infantino ha dado un plazo de 53 días a las asociaciones para que se decidan y ha insistido en que si aceptan el montante que recibirán en total será de 10 000 millones de dólares, mientras que si lo rechazan, este será de 2 700 millones, es decir, casi un 75 % menos.

The Times explica que fuentes cercanas a la negociación han tachado esto de un intento de "soborno".

La FA publicó este miércoles un comunicado expresando su preocupación hacia el movimiento de la UEFA de tratar de vender participaciones del Mundial a entes privados.

"No teníamos ninguna información sobre esta propuesta y no tenemos ningún detalla sustancial, incluyendo cuál es la proposición y cuáles son las condiciones. Con tan poca información, estamos muy preocupados sobre la falta de gobernanza, de sustancia y de principios. Cuando la propuesta sea compartida con total transparencia, como ha sido prometido por la FIFA, daremos nuestra opinión", manifestó la FA.

Ante la abrupta propuesta, las federaciones UEFA han programado una reunión de emergencia esta semana para tratar cuáles son los próximos pasos a realizar, según informó la cadena británica BBC.