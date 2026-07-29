Las federaciones UEFA se reunirán de emergencia por los planes de la FIFA

La FIFA confirmó este martes que tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares, por medio de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad y controlada por ella para consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

Según explicó en un comunicado, la iniciativa está sujeta a la aprobación de sus 211 asociaciones miembro y, de salir adelante, destinaría unos 20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP) y 20 millones también por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030 (actualmente presupuestado en 8 millones de dólares).

Sin embargo, esta nueva iniciativa, que es vista como una forma de vender participaciones a entes privados del Mundial, la joya de la corona de la FIFA, ha sido criticada por la UEFA, que considera que se ha "traspasado una línea".

Por lo tanto, las 55 naciones que componen la UEFA se reunirán de forma virtual esta semana para tratar el asunto y ver qué medidas tomar ante una iniciativa de la que mantienen que no han sido consultados.

"Esto cruza una línea que ninguna institución del fútbol debería cruzar nunca. La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional. Y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte", señaló la UEFA en un comunicado publicado este martes.

"El alma y la gobernanza en el fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando hay cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno somos dueños del fútbol. No es tarea de la FIFA vender", añadió.