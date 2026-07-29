Luis de la Fuente: "Seguiremos intentando hacer las cosas igual de bien"

En un acto institucional en el edificio central de Telefónica, en el que el seleccionador hizo entrega de una camiseta firmada de España para el museo de patrocinios de la compañía, el técnico de Haro (La Rioja, norte de España) se mostró "tremendamente emocionado" al recibir el calor de la afición, que acudió hasta llenar por completo el aforo.

"Creedme que estoy tremendamente emocionado, me abrumáis, no esperaba este recibimiento que, por supuesto, lo hago extensivo a todos los jugadores y a todo el grupo de trabajo que tengo y de colaboradores que trabajan día a día conmigo", dijo el seleccionador.

Durante su intervención, De la Fuente confesó sentirse "un privilegiado" y puso de manifiesto su emoción de "ver a gente joven".

"Orgullo de país", afirmó el preparador, que reconoció que estar al frente de la selección española de fútbol es "una grandísima responsabilidad" y se comprometió a intentar "seguir caminando y hacer las cosas igual de bien", siempre con "una base sólida de principios que sirva de ejemplo para las generaciones más jóvenes y sirva de base solida para el futuro".

España conquistó su segundo Mundial -después del de Sudáfrica 2010- el pasado 19 de julio, al imponerse en la final del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá a Argentina por 1-0, con gol de Ferran Torres en la prórroga.