Mancini promete devolver a la selección italiana "donde merece"

"Lo lamenté mucho porque para mí la camiseta de la selección siempre fue muy importante. Perder la selección fue como cuando un enamorado pierde a la mujer de su vida", declaró en su primera rueda de prensa como nuevo seleccionador italiano.

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, ha elegido a Mancini para dirigir el equipo nacional causando una crisis que derivó en la dimisión del anterior director técnico, Paolo Maldini, que apostaba por Andrea Pirlo para el cargo.

Mancini dirigirá a la 'Azzurra' por segunda vez, después de un periodo entre 2018-2023 que transcurrió de forma aciaga, con la ausencia del Mundial de Catar de 2022.

La cuatro veces campeona mundial, se ha quedado fuera de las tres últimas Copas del Mundo.

Por eso, el nuevo seleccionador reconoció "errores" y haber hecho "cosas que no debía" durante aquel periodo.

Ahora, agradece a Malagò la posibilidad de poderse resarcir al frente del banquillo del equipo nacional.

"La suerte me ha dado la oportunidad de poder arreglarlo y trataré de llevar a la selección al lugar que merece", subrayó.

Mancini aseguró que su intención es ganarse "el perdón" de los aficionados.

"Intentaré que el equipo juegue bien, crear un equipo que haga lo que se hacía años atrás. Tenemos futbolistas y merecen confianza. Trataremos de jugar bien", declaró.

En la rueda de prensa, además del presidente del 'calcio', también estuvo presente el nuevo director técnico de la Federación, Claudio Ranieri.

El directivo, de 74 años, expresó su deseo de permitir a los niños, como su nieto, "volver a ver la selección en los Mundiales".

Porque el objetivo primordial es que Italia se clasifique para el Mundial de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

En ese sentido, el presidente de la Federación subrayó, en tono de aviso, que hace veinte años que Italia no juega un partido de eliminación directa en un Mundial, desde 2006.

"Me siento feliz por Roberto (Mancini) y Claudio (Ranieri), pero hay mucha presión", reconoció Malagò.