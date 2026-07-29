Rüdiger y Endrick se incorporan a las órdenes de Mourinho

"Rüdiger y Endrick ya han iniciado la pretemporada con el Real Madrid tras su participación en el Mundial. Los dos madridistas acudieron por la mañana a la Ciudad Real Madrid para pasar el reconocimiento médico antes de completar su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Mourinho", informó el Real Madrid en un comunicado.

El central alemán y el delantero brasileño se suman así a otros internacionales como el turco Arda Güler, el uruguayo Fede Valverde o el neerlandés Denzel Dumfries, recientemente fichado, que ya se entrenan con normalidad con el resto de la primera plantilla del Real Madrid.

Por orden de eliminación mundialista, los siguientes en incorporarse a las órdenes de Mourinho durante esta tercera semana de entrenamientos serán el brasileño Vinicius Jr., el portugués Bernardo Silva -otro de los fichajes-, el marroquí Brahim Díaz y el belga Thibaut Courtois.

Las otras dos nuevas incorporaciones, el francés Ibrahima Konaté y el español Marc Cucurella, disfrutarán de unos días más de vacaciones, al igual que los internacionales franceses Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.

El Real Madrid se encuentra en plena pretemporada, que concluirá el 16 de agosto con un amistoso frente al Schalke 04 alemán, antes de comenzar su participación en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) el día 22 con la disputa, frente al Espanyol, de la segunda jornada del torneo.

El partido contra la Real Sociedad, correspondiente a la primera fecha, fue aplazado al 26 en atención a la participación de internacionales con sus respectivas selecciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.