“Vamos a construir un nuevo grupo”: Carlo Ancelotti confirma el fin de una era en Brasil tras el Mundial 2026

La resaca mundialista trajo consigo vientos de profunda transformación en la Canarinha. El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, reconoció este miércoles en una amplia entrevista televisiva que la eliminación de Brasil del Mundial 2026 dejó lecciones cruciales y que es momento de mirar hacia adelante con una renovación generacional absoluta. “Después de una derrota es importante pensar en lo que pasó y mirar con atención el futuro. Vamos a construir un nuevo grupo con jugadores jóvenes”.

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El entrenador ya había anticipado su intención de darle un nuevo aire al combinado nacional tras retornar al país de sus cortas vacaciones, una pausa obligada luego de la sorpresiva caída por 1-2 frente a Noruega en los octavos de final del certamen ecuménico.

El fin de una generación dorada y el recambio obligado

Para Carletto, aquel partido en la Copa del Mundo marcó la línea de llegada para los máximos referentes de la última década. Jugadores de peso como Neymar, Casemiro y Danilo le ceden la posta a una camada de talentos emergentes, reduciendo al mínimo la presencia de futbolistas mayores de 30 años de cara al próximo ciclo.

Sobre el caso particular del astro brasileño, Ancelotti respaldó su convocatoria mundialista a pesar de la lesión arrastrada, ratificando lo que el propio centrocampista había anunciado la víspera: su etapa con la camiseta verdeamarela ha terminado de manera definitiva.

En la vereda de enfrente, el entrenador ya puso la lupa sobre las nuevas caras que comandarán el ataque y la estructura del equipo. Nombres como Endrick, Estêvão, Rayan y Vitor Reis se roban toda su atención de cara al futuro inmediato.

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La mira en septiembre y el modelo a seguir

El operativo limpieza y reestructuración ya está en marcha. El primer banco de pruebas tendrá lugar en la ventana internacional de septiembre, cuando Brasil afronte compromisos amistosos frente a Australia e India. Según el técnico, el gran objetivo a mediano plazo es la Copa América 2028, para la cual se diagramó un trabajo coordinado y de estrecha colaboración con las categorías juveniles, especialmente la Sub-20.

Consultado sobre el espejo en el cual mirarse, Ancelotti analizó el éxito de la selección de España —campeona del Mundial 2026— y señaló que su dominio se basó en una generación excepcional de volantes de buen pie como Rodri, Pedri, Fabián, Olmo, Zubimendi, Merino y Gavi.

No obstante, fiel a su lectura táctica, advirtió que Brasil debe apostar por un estilo más vertical, exprimiendo al máximo la velocidad y el desequilibrio natural de atacantes como Vinícius Júnior, Endrick, Estêvão y Raphinha.

Inmune a las críticas y fiel a sus convicciones

Para cerrar, el estratega italiano se refirió a la ola de cuestionamientos que llovieron tras el fracaso mundialista. Lejos de afectarlo, aseguró que los señalamientos funcionan como un motor para estar más atento y enfocado en corregir errores.

Asimismo, ratificó que sus decisiones nunca se basan en la presión popular, sino en lo que considera mejor para ganar los partidos, tal como ocurrió con la entrada de Neymar frente a Noruega.