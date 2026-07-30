Alex Arce y José Florentín comandaron el triunfo de Independiente Rivadavia

El talento paraguayo dijo presente con fuerza en el vecino país. En la continuidad de la segunda fecha del torneo Clausura del fútbol argentino, Independiente Rivadavia se impuso por 2-1 ante Huracán gracias a la estelar aparición de sus compatriotas, que se robaron todas las miradas.

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El show guaraní comenzó temprano en Mendoza. A los 22 minutos de juego, Alex Arce abrió el marcador con una espectacular definición de tijera dentro del área, desatando la locura local. Con esta conquista, el artillero estira sus notables números en el año con la camiseta mendocina, acumulando 12 goles en 23 partidos (8 en la Copa Libertadores, 3 en la Liga y 1 en la Copa Argentina).

Antes de que finalice la primera mitad, sobre los 45+1 minutos, apareció José Florentín para estirar la ventaja con un furioso zurdazo desde fuera del área. Para el mediocampista, significó su cuarto tanto en 18 presentaciones en lo que va de la Liga (entre Apertura y Clausura). En el complemento, Óscar Cortés (47′) descontó para el Globo, que contó con la presencia de Óscar Romero en su alineación, pero la victoria ya no se movería.

Goles paraguayos por duplicado en varios frentes

La jornada estuvo marcada por las anotaciones de futbolistas nacionales en distintos puntos de Argentina, pese a que la suerte colectiva no siempre acompañó a sus equipos:

Ronaldo Martínez: El delantero de 30 años se hizo presente en el marcador para Talleres, aunque su equipo terminó cayendo de local por 1-3 ante Vélez Sarsfield. Con este tanto, Martínez acumula 4 gritos en 19 partidos en el año con el conjunto cordobés.

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Héctor Bobadilla: Tuvo una noche agridulce al marcar su primer gol oficial con la camiseta de Platense, en lo que fue la caída por 2-1 frente a Instituto de Córdoba.

Junior Marabel: Volvió a inflar las redes para Sarmiento de Junín, aunque su equipo volvió a tropezar al caer por 3-2 ante Banfield. Marabel atraviesa un gran momento personal, registrando 8 goles y 3 asistencias en 18 juegos.

Panorama del torneo: River vuelve a caer y la tabla empieza a moverse

En otros focos de la fecha, River Plate encadenó su segunda derrota consecutiva al caer el miércoles por 1-0 en La Plata frente a Gimnasia y Esgrima, con un tanto agónico de Alexis Steimbach a los 80 minutos.

Resultados destacados de la fecha: Miércoles: Barracas Central 1 - Aldosivi 0; Defensa y Justicia 2 - Deportivo Riestra 1. Martes: San Lorenzo 1 - Gimnasia de Mendoza 0; Rosario Central 0 - Racing 0; Argentinos Juniors 3 - Estudiantes (RC) 0. Partidos pendientes/postergados: Boca Juniors vs. Estudiantes y Tigre vs. Belgrano; mientras que el duelo entre Unión y Lanús fue reprogramado para el próximo 5 de agosto.

Así marchan las posiciones:

Grupo A: Vélez Sarsfield lidera con 6 puntos, seguido por Defensa y Justicia (4), mientras que Deportivo Riestra, Independiente de Avellaneda, Newell’s Old Boys, Lanús, Instituto de Córdoba, San Lorenzo de Almagro y Gimnasia de Mendoza marchan con 3 unidades.

Grupo B: Argentinos Juniors y Barracas Central comandan la tabla con 6 puntos; Racing de Avelleneda e Independiente Rivadavia suman 4, al tiempo que Belgrano, Banfield, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Huracán y Estudiantes de Río Cuarto se ubican con 3.