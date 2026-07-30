El exseleccionador surcoreano comparece ante el Parlamento tras eliminación del Mundial

Ambos comparecieron como testigos ante el comité de Deportes del Parlamento, en una audiencia convocada para investigar las presuntas irregularidades, la opacidad de la gestión de la entidad y los motivos del fracaso deportivo en la cita mundialista, según reflejan medios locales.

Tanto Chung, quien dimitió el 6 de julio después de llevar trece años al mando de la federación, como Hong, que renunció a su cargo a finales de junio tras el regreso del equipo a Seúl, expresaron sus disculpas públicas pero negaron las acusaciones de favoritismo y la falta de transparencia en sus gestiones.

"Tras haber hecho todo lo posible por el desarrollo del fútbol coreano durante mi mandato, pido disculpas sinceramente por las controversias y el decepcionante resultado en la Copa del Mundo", dijo Chung en su declaración inicial.

Por su parte, Hong también asumió su responsabilidad por el mal rendimiento deportivo, aunque defendió la legalidad de su nombramiento en julio de 2024.

"Cuando recibí la oferta, pensé que se habían seguido los procedimientos adecuados. Puede que la gente considere que la reunión cerca de mi casa careció de transparencia, pero nunca busqué ningún trato especial ni beneficio personal", afirmó el técnico, quien también desmintió las informaciones sobre un supuesto salario anual de 3.800 millones de wones (2,64 millones de dólares).

Durante la sesión de este jueves los legisladores también cuestionaron a Chung por el supuesto trato favorable hacia graduados de la Universidad de Corea, algo que el expresidente de la KFA negó, argumentando que de los 25 seleccionadores nombrados bajo su mandato, sólo uno pertenecía a esta universidad.

La audiencia parlamentaria ha tenido lugar tras la investigación iniciada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo sobre la gobernanza del fútbol surcoreano, a raíz de las quejas de una afición que exige responsabilidades por la mala actuación en el Mundial.

Corea del Sur quedó encuadrada en el grupo A, junto a México, Sudáfrica y República Checa. Fue eliminada en la fase de grupos, después de ganar por 2-1 a los checos y perder ante mexicanos y sudafricanos por idéntico marcador (1-0).